В NYT рассказали, какую угрозу для Украины несет нехватка боеприпасов

Украинские военные. Фото: Командование Объединенных Сил ВСУ

Вооруженные силы Украины находятся в положении, где они должны экономить каждый артиллерийский снаряд и мину. Причиной этому являются проблемы с получением военной поддержки от США.

Об этом сообщила газета The New York Times в пятницу, 5 апреля.

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Как недостаток боеприпасов влияет на ситуацию на фронте

На протяжении всего конфликта у России было преимущество в количестве боеприпасов. Соотношение выпущенных боеприпасов сейчас составляет примерно 5:1 в пользу РФ.

Командир экипажа сержант Александр Андриенко отметил, что их позиция получает всего 20 снарядов в день, что значительно меньше по сравнению с 80 снарядами, которые они получали ежедневно прошлым летом.

На линии фронта в Украине существует серьезная нехватка боеприпасов, которая влияет на стратегию и эффективность боевых действий. Проблема заключается не только в общем дефиците, но и в отсутствии равновесия между разными видами боеприпасов, что усугубляет ситуацию.

Украина обороняется вдоль 965-километрового границы на своем востоке и юге. Войска активно занимаются строительством дополнительных защитных сооружений, таких как бункеры и окопы. Артиллерийские снаряды жизненно важны для поддержки линии обороны до завершения этих строительных работ и до начала ожидаемого наступления со стороны России летом.

Новый пакет помощи Соединенных Штатов может существенно улучшить обстановку, предоставляя Вооруженным Силам Украины возможность рассчитывать на дополнительные поставки боеприпасов, основным поставщиком которых являются США.

Следует также упомянуть об инициативе Чехии, которая, хотя и не смогла полностью обеспечить Украину снарядами, но уже внесла свой вклад в облегчение кризиса. Учитывая ожидаемое поступление новых боеприпасов, украинские военные могут позволить себе активнее использовать имеющиеся запасы. Первые поставки снарядов от Чехии ожидаются в Украину в июне.

Напомним, что Украина начала получать больше боеприпасов для германских ЗРК "Гепард".

Ранее мы писали, что страны НАТО предоставят Украине новый пакет помощи.