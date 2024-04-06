У NYT розповіли, яку загрозу для України несе нестача боєприпасів

Українські військові. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Збройні сили України знаходяться в положенні, де вони мають економити кожен артилерійський снаряд та міну. Причиною цьому є труднощі з отриманням військової підтримки від США.

Про це повідомила газета The New York Times у п'ятницю, 5 квітня.

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Як нестача боєприпасів впливає на ситуацію на фронті

Протягом усього конфлікту Росія мала перевагу у кількості боєприпасів. Співвідношення випущених боєприпасів зараз становить приблизно 5:1 на користь РФ.

Командир екіпажу сержант Олександр Андрієнко зазначив, що наразі їхня позиція отримує всього 20 снарядів на день, що значно менше порівняно з 80 снарядами, які вони отримували щодня минулого літа.

На лінії фронту в Україні існує серйозна нестача боєприпасів, яка впливає на стратегію та ефективність ведення бойових дій. Проблема полягає не тільки в загальному дефіциті, але й у відсутності рівноваги між різними видами боєприпасів, що погіршує ситуацію.

Україна обороняється вздовж 965-кілометрового кордону на своєму сході та півдні. Війська активно займаються будівництвом додаткових захисних споруд, таких як бункери та окопи. Артилерійські снаряди є життєво важливими для підтримання лінії оборони до завершення цих будівельних робіт та до початку очікуваного наступу з боку Росії влітку.

Новий пакет допомоги від Сполучених Штатів може істотно покращити обстановку, надаючи Збройним силам України можливість розраховувати на додаткові поставки боєприпасів, основним постачальником яких є США.

Варто також згадати про ініціативу Чехії, яка, хоч і не змогла повністю забезпечити Україну снарядами, але вже внесла свій вклад у полегшення кризи. Враховуючи очікуване надходження нових боєприпасів, українські військові можуть дозволити собі активніше використовувати наявні запаси. Перші поставки снарядів від Чехії очікуються в Україні в червні.

Нагадаємо, що Україна почала отримувати більше боєприпасів для німецьких ЗРК "Гепард".

Раніше ми писали, що країни НАТО нададуть Україні новий пакет допомоги.