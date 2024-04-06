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У NYT розповіли, яку загрозу для України несе нестача боєприпасів

6 квітня 2024 11:50
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У NYT розповіли, яку загрозу для України несе нестача боєприпасів
Українські військові. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Збройні сили України знаходяться в положенні, де вони мають економити кожен артилерійський снаряд та міну. Причиною цьому є труднощі з отриманням військової підтримки від США.

Про це повідомила газета The New York Times у п'ятницю, 5 квітня.

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Як нестача боєприпасів впливає на ситуацію на фронті

Протягом усього конфлікту Росія мала перевагу у кількості боєприпасів. Співвідношення випущених боєприпасів зараз становить приблизно 5:1 на користь РФ.

Командир екіпажу сержант Олександр Андрієнко зазначив, що наразі їхня позиція отримує всього 20 снарядів на день, що значно менше порівняно з 80 снарядами, які вони отримували щодня минулого літа.

На лінії фронту в Україні існує серйозна нестача боєприпасів, яка впливає на стратегію та ефективність ведення бойових дій. Проблема полягає не тільки в загальному дефіциті, але й у відсутності рівноваги між різними видами боєприпасів, що погіршує ситуацію.

Україна обороняється вздовж 965-кілометрового кордону на своєму сході та півдні. Війська активно займаються будівництвом додаткових захисних споруд, таких як бункери та окопи. Артилерійські снаряди є життєво важливими для підтримання лінії оборони до завершення цих будівельних робіт та до початку очікуваного наступу з боку Росії влітку.

Новий пакет допомоги від Сполучених Штатів може істотно покращити обстановку, надаючи Збройним силам України можливість розраховувати на додаткові поставки боєприпасів, основним постачальником яких є США.

Варто також згадати про ініціативу Чехії, яка, хоч і не змогла повністю забезпечити Україну снарядами, але вже внесла свій вклад у полегшення кризи. Враховуючи очікуване надходження нових боєприпасів, українські військові можуть дозволити собі активніше використовувати наявні запаси. Перші поставки снарядів від Чехії очікуються в Україні в червні.

Нагадаємо, що Україна почала отримувати більше боєприпасів для німецьких ЗРК "Гепард".

Раніше ми писали, що країни НАТО нададуть Україні новий пакет допомоги.

США
ЗСУ
фінансова допомога
військова допомога
боєприпаси
The New York Times

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