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В ОВА сообщили подробности обстрела Днепра

15 августа 2023 07:26
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Валерия Пержун
редактор
В ОВА сообщили подробности обстрела Днепра
Разрушение в Днепре 26 мая. Иллюстративное фото: ОВА
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Российская Федерация продолжает беспощадно обстреливать мирные украинские города. Так, оккупанты утром обстреляли Днепр.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Оккупанты во время обстрела в 4:20 нанесли удар по одному из предприятий Днепра.

"Вспыхнул пожар. Предварительно, 1 пострадавший", — сообщил Сергей Лысак.

К тому же, начальник ОВА призвал ожидать официальной информации о последствиях обстрелов и не публиковать их самостоятельно.

"Блогеров, которые будут поститься фото, предупреждаю об ответственности!", — подчеркнул он.

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Скриншот сообщения главы ОВА

Напомним ранее в Запорожье были слышны взрывы: регион под обстрелом РФ.

В то же время в Черкасской области также прогремели мощные взрывы. Кафиры атаковали область ракетами.

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