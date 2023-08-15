В ОВА сообщили подробности обстрела Днепра

Разрушение в Днепре 26 мая. Иллюстративное фото: ОВА

Российская Федерация продолжает беспощадно обстреливать мирные украинские города. Так, оккупанты утром обстреляли Днепр.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Оккупанты во время обстрела в 4:20 нанесли удар по одному из предприятий Днепра.

"Вспыхнул пожар. Предварительно, 1 пострадавший", — сообщил Сергей Лысак.

К тому же, начальник ОВА призвал ожидать официальной информации о последствиях обстрелов и не публиковать их самостоятельно.

"Блогеров, которые будут поститься фото, предупреждаю об ответственности!", — подчеркнул он.

Скриншот сообщения главы ОВА

Напомним ранее в Запорожье были слышны взрывы: регион под обстрелом РФ.

В то же время в Черкасской области также прогремели мощные взрывы. Кафиры атаковали область ракетами.