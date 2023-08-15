У ОВА повідомили подробиці обстрілу Дніпра

Руйнування у Дніпрі 26 травня. Ілюстративне фото: ОВА

Російська Федерація продовжує нещадно обстрілювати мирні українські міста. Так, окупанти вранці обстріляли Дніпро.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Окупанти під час обстрілу о 4:20 завдали удару по одному з підприємств Дніпра.

"Спалахнула пожежа. Попередньо, 1 постраждалий", — повідомив Сергій Лисак.

До того ж начальник ОВА закликав очікувати офіційної інформації щодо наслідків обстрілів та не публікувати їх самостійно.

"Блогерів, які поститимуть фото, попереджаю про відповідальність!", — наголосив він.

Скриншот повідомлення голови ОВА

Нагадаємо раніше в Запоріжжі було чутно вибухи: регіон під обстрілом РФ.

Водночас у Черкаській області також пролунали потужні вибухи. Окупанти атакували область ракетами.