В парламенте Ирана бурно радуются после атак БпЛА на Израиль

Иранские депутаты в здании парламента. Фото: скриншот

Иранские парламентарии не скрывают своей радости после атаки беспилотников на Израиль. Депутаты поднялись со своих мест и скандировали "Смерть Израиля!"

Видео с радостниками иранскими депутатами распространяется в социальных сетях в воскресенье, 14 апреля.

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Таким образом, парламентарии таким образом решили "отпраздновать" атаку на Израиль, во время которой они запустили десятки беспилотников и сотни ракет.

В свою очередь, в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что сбили 99% воздушных целей.

Атака Ирана на Израиль

Напомним, что Иран запустил дроны-камикадзе по Израилю вечером в субботу, 13 апреля.

Позже в США заявили, что по Израилю будет запущено от 400 до 500 беспилотников и ракет.

Также мы писали, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна готова к любому развитию событий, ведь многие годы готовилась к возможности прямого нападения со стороны Ирана.

Добавим, что соседние с Израилем страны сообщили о закрытии своего воздушного пространства из-за нападения Ирана на Израиль.