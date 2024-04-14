У парламенті Ірану бурхливо радіють після атак БпЛА на Ізраїль

Іранські депутати у будівлі парламенту. Фото: скриншот

Іранські парламентарі не приховують своє радості після атаки безпілотників на Ізраїль. Депутати піднялися зі своїх місць і скандували "Смерть Ізраїлю!".

Відео з радісники іранськими депутатами шириться у соціальних мережах у неділю, 14 квітня.

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Іранські парламентарі скандують "Смерть Ізраїлю!"

Таким чином парламентарі таким чином вирішили "відсвяткувати" атаку на Ізраїль, під час якої вони запустили десятки безпілотників та сотні ракет.

В свою чергу, в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що збили 99% повітряних цілей.

Атака Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, що Іран запустив дрони-камікадзе по Ізраїлю ввечері в суботу, 13 квітня.

Пізніше в США заявили, що по Ізраїлю буде запущено від 400 до 500 безпілотників і ракет.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна готова до будь-якого розвитку подій, адже багато років готувалася до можливості прямого нападу з боку Ірану.

Додамо, що сусідні з Ізраїлем країни повідомили про закриття свого повітряного простору через напад Ірану на Ізраїль.