В Пентагоне рассказали, какие усилия прилагают для быстрой доставки военной помощи Украине

Патрик Райдер. Фото: Reuters

Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты вместе с партнерами прилагают все возможные усилия для того, чтобы военная помощь доехала до Украины в кратчайшие сроки. Для этого, по его словам, была создана мощная логистическая сеть, которая позволит доставить оборонный пакет за несколько дней.

Об этом Райдер сказал журналистам, передает Укринформ.

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"Благодаря таким организациям, как Группа содействия безопасности в Украине, а также нашим усилиям с международными союзниками и партнерами, мы создали очень мощную логистическую сеть, чтобы обеспечить доставку помощи в Украину", — сказал Райдер, говоря о доставке оборонного пакета.

Он также подтвердил то, что на отдельных направлениях прилагают определенные усилия, чтобы военная техника и вооружение доехали быстрее, чем ожидается.

"Мы сделаем все возможное, чтобы продвигаться дальше, задействовать мощную сеть логистики, задействовать отношения, которые мы построили с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы быстро доставить туда помощь", — сказал Райдер.

Напомним, ранее народный депутат Юрий Камельчук ответил, не поздно ли Конгресс США принял помощь Украине. А политолог Валерий Гончарук назвал главную цель транша.

Вместе с тем, первый заместитель СНБО 2008-2011 годах Степан Гавриш заявил, что только оружия недостаточно и назвал, что нужно изменить Украине.