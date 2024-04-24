В Пентагоне рассказали, какие усилия прилагают для быстрой доставки военной помощи Украине
Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты вместе с партнерами прилагают все возможные усилия для того, чтобы военная помощь доехала до Украины в кратчайшие сроки. Для этого, по его словам, была создана мощная логистическая сеть, которая позволит доставить оборонный пакет за несколько дней.
Об этом Райдер сказал журналистам, передает Укринформ.
Военная помощь для Украины
"Благодаря таким организациям, как Группа содействия безопасности в Украине, а также нашим усилиям с международными союзниками и партнерами, мы создали очень мощную логистическую сеть, чтобы обеспечить доставку помощи в Украину", — сказал Райдер, говоря о доставке оборонного пакета.
Он также подтвердил то, что на отдельных направлениях прилагают определенные усилия, чтобы военная техника и вооружение доехали быстрее, чем ожидается.
"Мы сделаем все возможное, чтобы продвигаться дальше, задействовать мощную сеть логистики, задействовать отношения, которые мы построили с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы быстро доставить туда помощь", — сказал Райдер.
Напомним, ранее народный депутат Юрий Камельчук ответил, не поздно ли Конгресс США принял помощь Украине. А политолог Валерий Гончарук назвал главную цель транша.
Вместе с тем, первый заместитель СНБО 2008-2011 годах Степан Гавриш заявил, что только оружия недостаточно и назвал, что нужно изменить Украине.
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