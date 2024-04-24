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У Пентагоні розповіли, яких зусиль докладають для швидкого доставлення військової допомоги Україні

24 квітня 2024 11:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Пентагоні розповіли, яких зусиль докладають для швидкого доставлення військової допомоги Україні
Патрік Райдер. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що Сполучені Штати разом із партнерами докладають усіх можливих зусиль для того, щоб військова допомога доїхала до України у найкоротші терміни. Для цього, за його словами, створили потужну логістичну мережу, що дозволить доставити оборонний пакет за декілька днів. 

Про це Райдер сказав журналістам, передає Укрінформ. 

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"Завдяки таким організаціям, як Група сприяння безпеці в Україні, а також нашим зусиллям із міжнародними союзниками та партнерами, ми створили дуже потужну логістичну мережу, щоби забезпечити доставку допомоги в Україну", — сказав Райдер, говорячи про доставлення оборонного пакету. 

Він також підтвердив те, що наразі на окремих напрямах докладають певних зусиль, щоб військова техніка та озброєння доїхали швидше, ніж очікується. 

"Ми зробимо все можливе, щоби просуватися далі, задіяти потужну мережу логістики, задіяти відносини, які ми побудували з нашими міжнародними союзниками та партнерами, аби швидко доправити туди допомогу", — сказав Райдер.

Нагадаємо, раніше народний депутат Юрій Камельчук відповів, чи не пізно Конгрес США ухвалив допомогу Україні. А політолог Валерій Гончарук назвав головну мету траншу. 

Разом з тим перший заступник РНБО 2008-2011 роках Степан Гавриш заявив, що лише зброї недостатньо й назвав, що потрібно змінити Україні. 

США
війна
ЗСУ
військова допомога
Україна
Пентагон
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