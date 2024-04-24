У Пентагоні розповіли, яких зусиль докладають для швидкого доставлення військової допомоги Україні

Патрік Райдер. Фото: Reuters

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що Сполучені Штати разом із партнерами докладають усіх можливих зусиль для того, щоб військова допомога доїхала до України у найкоротші терміни. Для цього, за його словами, створили потужну логістичну мережу, що дозволить доставити оборонний пакет за декілька днів.

Про це Райдер сказав журналістам, передає Укрінформ.

Читайте також:

Військова допомога для України

"Завдяки таким організаціям, як Група сприяння безпеці в Україні, а також нашим зусиллям із міжнародними союзниками та партнерами, ми створили дуже потужну логістичну мережу, щоби забезпечити доставку допомоги в Україну", — сказав Райдер, говорячи про доставлення оборонного пакету.

Він також підтвердив те, що наразі на окремих напрямах докладають певних зусиль, щоб військова техніка та озброєння доїхали швидше, ніж очікується.

"Ми зробимо все можливе, щоби просуватися далі, задіяти потужну мережу логістики, задіяти відносини, які ми побудували з нашими міжнародними союзниками та партнерами, аби швидко доправити туди допомогу", — сказав Райдер.

Нагадаємо, раніше народний депутат Юрій Камельчук відповів, чи не пізно Конгрес США ухвалив допомогу Україні. А політолог Валерій Гончарук назвав головну мету траншу.

Разом з тим перший заступник РНБО 2008-2011 роках Степан Гавриш заявив, що лише зброї недостатньо й назвав, що потрібно змінити Україні.