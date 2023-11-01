Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2022 arrow В Пентагоне ответили, сколько времени продлится подготовка украинских пилотов на F-16 arrow

В Пентагоне ответили, сколько времени продлится подготовка украинских пилотов на F-16

1 ноября 2023 05:37
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Пентагоне ответили, сколько времени продлится подготовка украинских пилотов на F-16
Американские истребители F-16. Фото: AP
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Украинские пилоты продолжают обучение на американских истребителях F-16. Для подготовки к управлению самолетами им понадобится 5-9 месяцев.

Об этом на брифинге в Пентагоне заявил пресс-секретарь минобороны США Пэт Райдер, передает Голос Америки.

Читайте также:

Уже три страны, в частности Дания, Норвегия и Бельгия объявили о предоставлении Украине истребителей.

Теперь Украина ожидает принятия этого решения от других союзников.

"Мы ожидаем, что завершение выпуска будет зависеть от индивидуальных навыков самих пилотов, но мы можем предположить, что им понадобится от пяти до девяти месяцев, чтобы завершить эту подготовку ", — заявил Райдер.

Предоставление Украине F-16

Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину, а эскалация на Ближнем Востоке не помешает. Также он сообщил, когда Украине ждать истребителя F-16.

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел рабочую встречу с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Новость с видео

07:15 Шикарный пирог по рецепту бабушки, который вкуснее, чем торт

Актуальное по теме