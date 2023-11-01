В Пентагоне ответили, сколько времени продлится подготовка украинских пилотов на F-16

Американские истребители F-16. Фото: AP

Украинские пилоты продолжают обучение на американских истребителях F-16. Для подготовки к управлению самолетами им понадобится 5-9 месяцев.

Об этом на брифинге в Пентагоне заявил пресс-секретарь минобороны США Пэт Райдер, передает Голос Америки.

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Уже три страны, в частности Дания, Норвегия и Бельгия объявили о предоставлении Украине истребителей.

Теперь Украина ожидает принятия этого решения от других союзников.

"Мы ожидаем, что завершение выпуска будет зависеть от индивидуальных навыков самих пилотов, но мы можем предположить, что им понадобится от пяти до девяти месяцев, чтобы завершить эту подготовку ", — заявил Райдер.

Предоставление Украине F-16

Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину, а эскалация на Ближнем Востоке не помешает. Также он сообщил, когда Украине ждать истребителя F-16.

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел рабочую встречу с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном.