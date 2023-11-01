У Пентагоні відповіли, скільки часу триватиме підготовка українських пілотів на F-16

Американські винищувачі F-16. Фото: AP

Українські пілоти продовжують навчання на американських винищувачах F-16. Для підготовки до управління літаками їм знадобиться 5-9 місяців.

Про це під час брифінгу у Пентагоні заявив прессекретар міноборони США Пет Райдер, передає Голос Америки.

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Уже три країни, зокрема, Данія, Норвегія та Бельгія оголосили про надання Україні винищувачів.

Тепер Україна очікує ухвалення цього рішення і від інших союзників.

"Ми очікуємо, що завершення випуску буде залежати від індивідуальних навичок самих пілотів, але ми можемо припустити, що їм знадобиться від п'яти до дев'яти місяців, щоб завершити цю підготовку", — заявив Райдер.

Надання Україні F-16

Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну, а ескалація на Близькому Сході не стане цьому на заваді. Також він повідомив, коли Україні чекати на винищувачі F-16.

Додамо, що міністр оборони України Рустем Умєров провів робочу зустріч з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном.