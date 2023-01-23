В Херсонском облсовете рассказали, какая ситуация в регионе на фоне постоянных атак рф

"В пиковые дни было до 120 прилетов": в Херсонской ОВА рассказали, какая ситуация в регионе
Херсонщина находится под постоянным огнем со стороны оккупантов. В пиковые моменты в области фиксировали до 120 прилетов, 40 из которых — по Херсону.
Об этом на брифинге рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
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"В пиковые дни было до 120 прилетов": в Херсонской ОВА рассказали, какая ситуация в регионе
Обстрелы Херсона
По словам Юрия Соболевского, российские захватчики постоянно обстреливают Херсонскую область и Херсон, однако многие горожане продолжают оставаться в городе. Сейчас в Херсоне остается 55 — 60 тысяч человек из 320 — 330 тысяч до начала войны.
"Сейчас правильное решение — это добровольная эвакуация, это временный выезд из Херсона и из других общин рядом с Днепром, потому что очень большая опасность. Потом все вернутся, все будет прекрасно, все отстроим. Сейчас лучшее решение — выезжать", — подчеркнул представитель облсовета.
Юрий Соболевский рассказал, что в пиковые моменты в Херсонской области было 120 прилетов в сутки, из них 40 — по Херсону. В настоящее время власти призывают людей эвакуироваться, чтобы сохранить свою жизнь.
Соболевский заявил, что сейчас важно, чтобы Херсонщина была оснащена бетонными укрытиями, чтобы в случае обстрелов люди могли быстро спрятаться.
"Я надеюсь, что у нас значительно увеличится количество устанавливаемых бетонных укрытий, потому что их сейчас очень мало. Они уже должны быть установлены в совсем ином количестве", — отметил Соболевский.
Напомним, ранее в Херсонском облсовете объяснили, почему во время обстрелов Херсона постоянно есть погибшие и раненные. По словам Юрия Соболевского, херсонцы не успевают скрыться в укрытиях из-за того, что оккупанты бьют с расстояния 15-20 километров.