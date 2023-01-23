У Херсонській облраді розповіли, яка ситуація у регіоні на фоні постійних атак рф

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський

Херсонщина перебуває під постійним вогнем з боку окупантів. У пікові моменти в області фіксували до 120 прильотів, 40 з яких — по Херсону.

Про це на брифінгу розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Обстріли Херсонщини

За словами Юрія Соболевського, російські загарбники постійно обстрілюють Херсонську область та місто Херсон, втім багато містян продовжують залишатись у місті. Наразі в Херсоні залишається 55 —60 тисяч людей з 320 — 330 тисяч до початку війни.

"Зараз правильне рішення — це добровільна евакуація, це тимчасовий виїзд з Херсона і з інших громад поруч з Дніпром, тому що дуже велика небезпека. Потім всі повернуться, все буде чудово, все відбудуємо. Зараз найкраще рішення — виїжджати", — наголосив представник облради.

Юрій Соболевський розповів, що у пікові моменти на Херсонщині було 120 прильотів на добу, з них 40 — по Херсону. Наразі влада закликає людей евакуйовуватись, аби зберегти власне життя.

Соболевський заявив, що зараз важливо, аби Херсонщина була оснащена бетонними укриттями, аби у разі обстрілів, люди могли швидко заховатись.

"Я сподіваюся, що у нас значно збільшиться кількість тих бетонних укриттів, які встановлюють, тому що їх зараз дуже мало. Вони вже мають бути встановлені у зовсім іншій кількості", — зазначив Соболевський.

Нагадаємо, раніше у Херсонській облраді пояснили, чому під час обстрілів Херсона постійно є загиблі і поранені. За словами Юрія Соболевського, херсонці не встигають сховатися в укриттях через те, що окупанти б’ють з відстані 15-20 кілометрів.