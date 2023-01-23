У Херсонській облраді розповіли, яка ситуація у регіоні на фоні постійних атак рф

"У пікові дні було до 120 прильотів": у Херсонській ОВА розповіли, яка ситуація у регіоні
Херсонщина перебуває під постійним вогнем з боку окупантів. У пікові моменти в області фіксували до 120 прильотів, 40 з яких — по Херсону.
Про це на брифінгу розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
-
На Запоріжжі мешканці тимчасово окупованих територій вже 40 днів перебувають у заручниках росіян
-
"Божена" рятує життя. ЗСУ показало, як словацька система для розмінування працює на Харківщині
-
Штурмовики, гелікоптер та ракети: ЗСУ знищили шість повітряних цілей ворога за добу
-
У НБУ повідомили, як підтримали гривню з початку року
-
Без опадів, але з сюрпризами: синоптики спрогнозували погоду в Україні на завтра
-
Зоозахисники розкритикували модний показ Schiaparelli з Кемпбел, Дженнер та іншими зірками
-
Скандал у Львові: очільник поліції подарував коханій перепустку для проїзду на площу Ринок для її Мерседеса
-
Зеленський буде безжальним: Новини.LIVE дізналися про перестановки в уряді та в ОП
-
На полиці одеських магазинів могло потрапити небезпечне печиво
-
"У пікові дні було до 120 прильотів": у Херсонській ОВА розповіли, яка ситуація у регіоні
Обстріли Херсонщини
За словами Юрія Соболевського, російські загарбники постійно обстрілюють Херсонську область та місто Херсон, втім багато містян продовжують залишатись у місті. Наразі в Херсоні залишається 55 —60 тисяч людей з 320 — 330 тисяч до початку війни.
"Зараз правильне рішення — це добровільна евакуація, це тимчасовий виїзд з Херсона і з інших громад поруч з Дніпром, тому що дуже велика небезпека. Потім всі повернуться, все буде чудово, все відбудуємо. Зараз найкраще рішення — виїжджати", — наголосив представник облради.
Юрій Соболевський розповів, що у пікові моменти на Херсонщині було 120 прильотів на добу, з них 40 — по Херсону. Наразі влада закликає людей евакуйовуватись, аби зберегти власне життя.
Соболевський заявив, що зараз важливо, аби Херсонщина була оснащена бетонними укриттями, аби у разі обстрілів, люди могли швидко заховатись.
"Я сподіваюся, що у нас значно збільшиться кількість тих бетонних укриттів, які встановлюють, тому що їх зараз дуже мало. Вони вже мають бути встановлені у зовсім іншій кількості", — зазначив Соболевський.
Нагадаємо, раніше у Херсонській облраді пояснили, чому під час обстрілів Херсона постійно є загиблі і поранені. За словами Юрія Соболевського, херсонці не встигають сховатися в укриттях через те, що окупанти б’ють з відстані 15-20 кілометрів.