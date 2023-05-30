У политзаключенного Джелялова ухудшилось здоровья из-за жестких условий в СИЗО, — омбудсмен
Российские оккупационные власти Крыма нарушают права крымских политзаключенных на жизнь, здоровье и оказание медицинской помощи. Из-за жестоких условий содержания у заключенных значительно ухудшилось состояние здоровья.
Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Как оккупационные власти Крыма нарушают права политзаключенных
"У крымского политзаключенного Наримана Джелялова ухудшилось здоровье из-за жестких условий содержания: ему не выдают его лекарства против усиленной боли в позвоночнике после перевода", — сообщил омбудсмен.
Как рассказала жена Левиза Джелялова после свидания с мужем, у него обострились проблемы с позвоночником после перевода в СИЗО ФСБ в Симферополе. По ее словам, у Джелялова уже были проблемы со спиной, но перемещение в другой изолятор могло вызвать ухудшение состояния здоровья.
В нынешнем СИЗО Нариману запрещено находиться на кровати с 6:00 до 22:00, из-за этого увеличилась нагрузка на спину и усилилась боль.
Жена крымского татарина уточнила, что врачи к нему не наведываются, в санчасти только провели формальное освидетельствование. По просьбе вернуть обезболивающие препараты оккупационные врачи только посмеялись, отметил Лубинец.
Все обращения и жалобы семьи и адвокатов остались без ответа. В настоящее время крымский политзаключенный переведен из карантинной камеры в общую.
"Неоказание надлежащей медпомощи украинским гражданам, которых РФ незаконно удерживает в тюрьмах, носит системный характер, согласно Женевской конвенции приравнивается к пыткам и нарушает неотъемлемое право — на жизнь", — подчеркнул Уполномоченный.
Арест политзаключенных
Отметим, замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, а также активистов Асана и Азиза Ахтемовых, незаконно осужден подконтрольным РФ "Верховным судом Крыма" по так называемому "делу о диверсии на газопроводе" — к 17, 15 и 13 годам соответственно.
Напомним, недавно украинский гражданин Николай Шиптур, который был одним из первых политзаключенных Кремля, вернулся домой. Он провел в российских тюрьмах девять лет.