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У политзаключенного Джелялова ухудшилось здоровья из-за жестких условий в СИЗО, — омбудсмен

30 мая 2023 13:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
У политзаключенного Джелялова ухудшилось здоровья из-за жестких условий в СИЗО, — омбудсмен
Заключенный Нариман Джелялов. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупационные власти Крыма нарушают права крымских политзаключенных на жизнь, здоровье и оказание медицинской помощи. Из-за жестоких условий содержания у заключенных значительно ухудшилось состояние здоровья.

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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"У крымского политзаключенного Наримана Джелялова ухудшилось здоровье из-за жестких условий содержания: ему не выдают его лекарства против усиленной боли в позвоночнике после перевода", — сообщил омбудсмен.

Как рассказала жена Левиза Джелялова после свидания с мужем, у него обострились проблемы с позвоночником после перевода в СИЗО ФСБ в Симферополе. По ее словам, у Джелялова уже были проблемы со спиной, но перемещение в другой изолятор могло вызвать ухудшение состояния здоровья.

В нынешнем СИЗО Нариману запрещено находиться на кровати с 6:00 до 22:00, из-за этого увеличилась нагрузка на спину и усилилась боль.

Жена крымского татарина уточнила, что врачи к нему не наведываются, в санчасти только провели формальное освидетельствование. По просьбе вернуть обезболивающие препараты оккупационные врачи только посмеялись, отметил Лубинец.

Все обращения и жалобы семьи и адвокатов остались без ответа. В настоящее время крымский политзаключенный переведен из карантинной камеры в общую.

"Неоказание надлежащей медпомощи украинским гражданам, которых РФ незаконно удерживает в тюрьмах, носит системный характер, согласно Женевской конвенции приравнивается к пыткам и нарушает неотъемлемое право — на жизнь", — подчеркнул Уполномоченный.

Арест политзаключенных

Отметим, замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, а также активистов Асана и Азиза Ахтемовых, незаконно осужден подконтрольным РФ "Верховным судом Крыма" по так называемому "делу о диверсии на газопроводе" — к 17, 15 и 13 годам соответственно.

Напомним, недавно украинский гражданин Николай Шиптур, который был одним из первых политзаключенных Кремля, вернулся домой. Он провел в российских тюрьмах девять лет.

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