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У політвʼязня Джелялова погіршився стан здоровʼя через жорсткі умови в СІЗО, — омбудсмен

30 травня 2023 13:19
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У політвʼязня Джелялова погіршився стан здоровʼя через жорсткі умови в СІЗО, — омбудсмен
Ув'язнений Наріман Джелялов. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російська окупаційна влада Криму порушує права кримських політв’язнів на життя, здоров’я та надання медичної допомоги. Через жорстокі умови утримання у в'язнів значно погіршився стан здоров'я.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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"У кримського політв'язня Нарімана Джелялова погіршилося здоров'я через жорсткі умови утримання: йому не видають його ліки проти посиленого болю у хребті після переведення", — повідомив омбдусман.

Як розповіла дружина Левіза Джелялова після побачення з чоловіком, у нього загострилися проблеми з хребтом після переведення до СІЗО ФСБ у Сімферополі. За її словами, у Джелялова вже були проблеми зі спиною, але переміщення в інший ізолятор могло викликати погіршення стану здоров'я.

У теперішньому СІЗО Наріману заборонено перебувати на ліжку з 6:00 до 22:00, через це збільшилося навантаження на спину та посилився біль. 

Дружина кримського татарина уточнила, що лікарі до нього не навідуються, у санчастині лише провели формальний огляд. На прохання повернути знеболюючі препарати окупаційні лікарі лише посміялися, зазначив Лубінець.

 Усі звернення і скарги родини та адвокатів залишилися без відповіді. Нині кримського політв'язня перевели з карантинної камери у загальну.  

"Ненадання належної меддопомоги українським громадянам, яких РФ незаконно утримує у вʼязницях, має системний характер, відповідно до Женевської конвенції прирівнюється до катувань і порушує невід’ємне право — на життя", — наголосив Уповноважений. 

Арешт політв'язнів

Зазначимо, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, а також активістів Асана й Азіза Ахтемових, незаконно засуджено підконтрольним РФ "Верховним судом Криму" у так званій "справі про диверсію на газопроводі" — до 17, 15 і 13 років ув’язнення, відповідно. 

Нагадаємо, нещодавно український громадянин Микола Шиптур, який був одним із перших політв’язнів Кремля, повернувся додому. Він провів у російських тюрмах дев’ять років.

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