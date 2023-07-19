В Польше разоблачили агентов РФ, которые хотели взорвать поезда с оружием для Украины, — СМИ

Подрыв поездов. Иллюстративное фото: Shutterstock

В Польше разоблачили сеть агентов РФ, по которой планировались диверсии на железной дороге против поездов, которые едут в Украину. В поездах перевозится оружие и гуманитарная помощь.

Об этом сообщило издание Gazeta Polska.

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Арест злоумышленников

По информации журналистов, среди 66 томов этого дела есть доказательства планирования взорвать поезда, которые едут в Украину с разной помощью.

Из-за риска такой операции польские службы начинали аресты.

"По этой причине первые аресты были именно в то время, а не какое-то другое. Риск атак был слишком велик для того, чтобы продолжать наблюдать за действиями группы", — отметил анонимно собеседник, ознакомившийся с материалами дела.

Как основали сеть

Также стало известно, что агентурную сеть создали в начале этого года, поэтому она новая.

Агентам давались указания из России. При выполнении тех или иных задач им оплачивали средства преимущественно через криптовалюту.

В современной истории Польши эту разоблаченную сеть считают пока самой большой из всех, что были раньше.

"По обвинению в шпионаже в пользу российской военной разведки ГРУ задержаны 15 человек. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Это граждане Беларуси, России и Украины", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее в Херсонской области Служба безопасности Украины задержала предательницу, которая "сливала" российским оккупантам информацию об украинских беспилотниках. Ей объявили подозрение.