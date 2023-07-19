У Польщі викрили агентів РФ, які хотіли підірвати потяги зі зброєю для України, — ЗМІ

Підрив поїздів. Ілюстративне фото: Shutterstock

У Польщі викрили мережу агентів РФ, через яку планувалися диверсії на залізниці проти поїздів, які їдуть до України. В потягах перевозиться зброя та гуманітарна допомога.

Про це повідомило видання Gazeta Polska.

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Арешт зловмисників

За інформацією журналістів, серед 66 томів цієї справи, є докази щодо планування підірвати поїзди, які їдуть в Україну з різною допомогою.

Через ризик такої операції польські служби починали арешти.

"З цієї причини перші арешти були саме у той час, а не якийсь інший. Ризик атак був надто великий для того, щоби продовжувати спостерігати за діями групи", — зазначив анонімно співрозмовник, який ознайомився із матеріалами справи.

Як заснували мережу

Також стало відомо, що агентурну мережу створили на початку цього року, тому вона є новою.

Агентам надавалися вказівки з Росії. За виконання тих чи інших завдань їм оплачували кошти переважно через криптовалюту.

У сучасній історії Польщі цю викриту мережу вважають поки що найбільшою з усіх, що були раніше.

"За звинуваченням у шпигунстві на користь російської військової розвідки ГРУ затримано 15 осіб. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Це громадяни Білорусі, Росії та України", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Херсонській області Служба безпеки України затримала зрадницю, яка "зливала" російським окупантам інформацію про українські безпілотники. Їй оголосили підозру.