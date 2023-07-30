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В Польше считают, что ЧВК "Вагнер" может начать операцию в Сувальском коридоре

30 июля 2023 23:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Польше считают, что ЧВК "Вагнер" может начать операцию в Сувальском коридоре
Армия РФ ЧВК "Вагнер". Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

ЧВК "Вагнер", которая накапливает силы на территории Беларуси, может начать террористическую операцию в Сувальском коридоре, объединяющую Польшу и Литву. Так думают в польском Сенате.

Об этом рассказал в эфире национального телемарафона "Єдині новини" вице-маршалок польского Сената Михал Каминский.

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По словам вице-маршалка польского Сената Михала Каминского, ЧВК "Вагнер" может прибегнуть к любым провокациям на границе.

"Никто в Польше этого не исключает, что для того, чтобы протестировать солидарность НАТО с Польшей, НАТО с востоком Европы, они могут попытаться зайти в Польшу. Скорее всего, это будет террористическая операция группы "Вагнер", чем полномасштабное вторжение, как в Украину", — заявил Михал Каминский.

При этом он заявил о готовности Польши прийти на помощь, если "вагнеровцы" зайдут в Сувальский коридор на литовской территории.

"Никто не сомневается, что если потребуется, то мы будем защищать Литву, это для нас святое", — добавил Каминский.

Напомним, после неудачного военного переворота Евгения Пригожина его наемники ЧВК "Вагнер" продолжают прибывать на территорию Беларуси. Сейчас там насчитывается более 5 тысяч бойцов.

Также мы писали, что группировка ЧВК "Вагнер" двигается в направлении Сувальского коридора. Он связывает Польшу с Балтийскими странами и одновременно отделяет Калининградскую область от Белоруссии.

Эти наемники, возможно, будут выдавать себя за белорусских пограничников или даже мигрантов, чтобы внести нестабильность в Польшу и, возможно, даже попытаться проникнуть на ее территорию под видом беженцев, увеличивая риски для страны.

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