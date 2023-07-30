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У Польщі вважають, що ПВК "Вагнер" може розпочати операцію в Сувальському коридорі

30 липня 2023 23:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Польщі вважають, що ПВК "Вагнер" може розпочати операцію в Сувальському коридорі
Армія РФ ПВК "Вагнер". Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

ПВК "Вагнер", яке наразі накопичує сили на території Білорусі,  може розпочати терористичну операцію в Сувальському коридорі, що поєднує Польщу і Литву. Таке припускають у польскому Сенаті. 

Про це розповів в етері національного телемарафону "Єдині новини" віцемаршалок польського Сенату Міхал Камінський. 

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За словами віцемаршалка польського Сенату Міхала Камінський, ПВК "Вагнер" може вдатися до будь-яких провокацій на кордоні. 

"Ніхто в Польщі цього не виключає, що для того, щоб протестувати солідарність НАТО із Польщею, НАТО зі сходом Європи, вони можуть спробувати зайти в Польщу. Скоріше за все це буде наче терористична операція групи "Вагнер", ніж повномасштабне вторгнення, як в Україну", — заявив Міхал Камінський.

При цьому він заявив про готовність Польщі прийти на допомогу, якщо "вагнерівці" зайдуть у Сувальській коридор на литовській території.

"Ніхто не сумнівається, що якщо буде потрібно, то ми будемо захищати Литву, це для нас святе", — додав Камінський.

Нагадаємо, після невдалого військового перевороту Євгена Пригожина його найманці ПВК "Вагнер" продовжують прибувати на територію Білорусі. Наразі там налічують понад 5 тисяч бійців. 

Також ми писали, що угруповання ПВК "Вагнер" рухається у напрямку Сувальського коридору. Він пов'язує Польщу з Балтійськими країнами та одночасно відділяє Калінінградську область від Білорусі.

Ці найманці, можливо, видаватимуть себе за білоруських прикордонників або навіть за мігрантів, щоб внести нестабільність до Польщі і, можливо, навіть спробувати проникнути на її територію під виглядом біженців, збільшуючи ризики для країни.

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