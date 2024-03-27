В Польше заработала Коалиция бронетехники в поддержку Украины, — Минобороны

В Варшаве запустили Коалицию бронетехники в поддержку Украины. Фото: mil.gov.ua

Во вторник, 26 марта, в Варшаве открыли Коалицию бронетехники в поддержку Украины. На первом заседании представители стран-участниц разработали план усиления технического парка Вооруженных Сил Украины определенными образцами бронетехники и организации ремонта этих машин.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Коалиция бронетехники — инициатива, которую предложили Польша и Германия и уже поддержали Великобритания, Швеция и Италия.

"Коалиция бронетехники ставит цель усилить бронированный щит Сил обороны Украины, совместными усилиями повысить способности нашего войска в борьбе с российским агрессором, обеспечить эффективное функционирование, техническое обслуживание, ремонт образцов техники и вооружения, предоставленных нам союзниками", — отметил глава украинской делегации, заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

В Варшаве начала работу Коалиция бронетехники. Фото: mil.gov.ua

Коалиция предусматривает функционирование четырех синдикатов, каждый из которых выполняет определенные задачи:

снабжение вооружением и боеприпасами для западной бронетехники;

их техническое обслуживание и ремонт;

подготовка экипажей и технического персонала;

отработка эффективной тактики применения бронетехники на поле боя.

По словам Гаврилюка, подобная инициатива будет способствовать созданию в Украине эффективной ремонтной базы западной бронетехники. Это очень важно, ведь нашим воинам нужно надежное оружие для выполнения боевых задач.

В рамках Коалиции разработают дорожную карту, которая будет соответствовать стратегии развития Вооруженных Сил Украины. В дальнейшем страны-участники танковой коалиции и коалиции бронетехники помогут Украине создать бронированный парк военной техники и будут сотрудничать с нашей страной в сфере промышленности.

Напомним, в течение недели с 18 по 24 марта Украина получила от иностранных партнеров помощь в виде средств и военной техники: артиллерии, бронетехники и дронов.

Также в среду, 20 марта, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. В ходе встречи политики обсудили возможность усиления украинской ПВО и обеспечения украинских военных беспилотниками, бронетехникой и артиллерией.