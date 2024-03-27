Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Польше заработала Коалиция бронетехники в поддержку Украины, — Минобороны arrow

В Польше заработала Коалиция бронетехники в поддержку Украины, — Минобороны

27 марта 2024 17:08
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Польше заработала Коалиция бронетехники в поддержку Украины, — Минобороны
В Варшаве запустили Коалицию бронетехники в поддержку Украины. Фото: mil.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Во вторник, 26 марта, в Варшаве открыли Коалицию бронетехники в поддержку Украины. На первом заседании представители стран-участниц разработали план усиления технического парка Вооруженных Сил Украины определенными образцами бронетехники и организации ремонта этих машин.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Читайте также:

Что известно о Коалиции бронетехники

Коалиция бронетехники — инициатива, которую предложили Польша и Германия и уже поддержали Великобритания, Швеция и Италия.

"Коалиция бронетехники ставит цель усилить бронированный щит Сил обороны Украины, совместными усилиями повысить способности нашего войска в борьбе с российским агрессором, обеспечить эффективное функционирование, техническое обслуживание, ремонт образцов техники и вооружения, предоставленных нам союзниками", — отметил глава украинской делегации, заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

В Польше заработала Коалиция бронетехники в поддержку Украины, — Минобороны - фото 1
В Варшаве начала работу Коалиция бронетехники. Фото: mil.gov.ua

Коалиция предусматривает функционирование четырех синдикатов, каждый из которых выполняет определенные задачи:

  • снабжение вооружением и боеприпасами для западной бронетехники;
  • их техническое обслуживание и ремонт;
  • подготовка экипажей и технического персонала;
  • отработка эффективной тактики применения бронетехники на поле боя.

По словам Гаврилюка, подобная инициатива будет способствовать созданию в Украине эффективной ремонтной базы западной бронетехники. Это очень важно, ведь нашим воинам нужно надежное оружие для выполнения боевых задач.

В рамках Коалиции разработают дорожную карту, которая будет соответствовать стратегии развития Вооруженных Сил Украины. В дальнейшем страны-участники танковой коалиции и коалиции бронетехники помогут Украине создать бронированный парк военной техники и будут сотрудничать с нашей страной в сфере промышленности.

Напомним, в течение недели с 18 по 24 марта Украина получила от иностранных партнеров помощь в виде средств и военной техники: артиллерии, бронетехники и дронов.

Также в среду, 20 марта, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. В ходе встречи политики обсудили возможность усиления украинской ПВО и обеспечения украинских военных беспилотниками, бронетехникой и артиллерией.

Польша
военная техника
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом