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У Польщі запрацювала Коаліція бронетехніки на підтримку України, — Міноборони

27 березня 2024 17:08
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У Польщі запрацювала Коаліція бронетехніки на підтримку України, — Міноборони
У Варшаві запустили в роботу Коаліцію бронетехніки на підтримку України. Фото: mil.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У вівторок, 26 березня, у Варшаві відкрили Коаліцію бронетехніки на підтримку України. На першому засіданні представники країн-учасниць розробили план щодо посилення технічного парку Збройних Сил України певними зразками бронетехніки та організації ремонту цих машин.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

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Що відомо про Коаліцію бронетехніки

Коаліція бронетехніки — ініціатива, яку запропонували Польща та Германія та вже підтримали Велика Британія, Швеція й Італія.

"Коаліція бронетехніки має на меті посилити броньований щит Сил оборони України, спільними зусиллями підвищити спроможності нашого війська у боротьбі з російським агресором, забезпечити ефективне функціонування, технічне обслуговування, ремонт зразків техніки та озброєння, наданих нам союзниками", — зазначив очільник української делегації, заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

У Польщі запрацювала Коаліція бронетехніки на підтримку України, — Міноборони - фото 1
У Варшаві запрацювала Коаліція бронетехніки. Фото: mil.gov.ua

Коаліція передбачає функціонування чотирьох синдикатів, кожен із яких виконує певні завдання:

  • постачання озброєння та боєприпасів для західної бронетехніки;
  • їх технічне обслуговування та ремонт;
  • підготовка екіпажів та технічного персоналу;
  • відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.

За словами Гаврилюка, така ініціатива сприятиме створенню в Україні ефективної ремонтної бази західної бронетехніки. Це надважливо, адже нашим воїнам потрібна надійна зброя для виконання бойових завдань.

У рамках Коаліції розроблять дорожну карту, яка відповідатиме стратегії розвитку Збройних Сил України. У подальшому країни-учасники танкової Коаліції та Коаліції бронетехніки допоможуть Україні створити броньований  парк військової техніки та співпрацюватимуть із нашою країною у сфері промисловості.

Нагадаємо, протягом тижня з 18 по 24 березня Україна отримала від іноземних партнерів допомогу у вигляді коштів та військової техніки: артилерії, бронетехніки та дронів.

Також минулої середи, 20 березня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Під час зустрічі політики обговорили можливість посилення української ППО та забезпечення українських військових безпілотниками, бронетехнікою та артилерією.

Польща
військова техніка
війна в Україні

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