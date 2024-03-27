У Польщі запрацювала Коаліція бронетехніки на підтримку України, — Міноборони

У Варшаві запустили в роботу Коаліцію бронетехніки на підтримку України. Фото: mil.gov.ua

У вівторок, 26 березня, у Варшаві відкрили Коаліцію бронетехніки на підтримку України. На першому засіданні представники країн-учасниць розробили план щодо посилення технічного парку Збройних Сил України певними зразками бронетехніки та організації ремонту цих машин.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

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Коаліція бронетехніки — ініціатива, яку запропонували Польща та Германія та вже підтримали Велика Британія, Швеція й Італія.

"Коаліція бронетехніки має на меті посилити броньований щит Сил оборони України, спільними зусиллями підвищити спроможності нашого війська у боротьбі з російським агресором, забезпечити ефективне функціонування, технічне обслуговування, ремонт зразків техніки та озброєння, наданих нам союзниками", — зазначив очільник української делегації, заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

У Варшаві запрацювала Коаліція бронетехніки. Фото: mil.gov.ua

Коаліція передбачає функціонування чотирьох синдикатів, кожен із яких виконує певні завдання:

постачання озброєння та боєприпасів для західної бронетехніки;

їх технічне обслуговування та ремонт;

підготовка екіпажів та технічного персоналу;

відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.

За словами Гаврилюка, така ініціатива сприятиме створенню в Україні ефективної ремонтної бази західної бронетехніки. Це надважливо, адже нашим воїнам потрібна надійна зброя для виконання бойових завдань.

У рамках Коаліції розроблять дорожну карту, яка відповідатиме стратегії розвитку Збройних Сил України. У подальшому країни-учасники танкової Коаліції та Коаліції бронетехніки допоможуть Україні створити броньований парк військової техніки та співпрацюватимуть із нашою країною у сфері промисловості.

Нагадаємо, протягом тижня з 18 по 24 березня Україна отримала від іноземних партнерів допомогу у вигляді коштів та військової техніки: артилерії, бронетехніки та дронів.

Також минулої середи, 20 березня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Під час зустрічі політики обговорили можливість посилення української ППО та забезпечення українських військових безпілотниками, бронетехнікою та артилерією.