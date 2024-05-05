В Полтаве был слышен взрыв
В Полтаве в воскресенье, 5 мая, раздался взрыв. В городе и области была объявлена воздушная тревога, а граждан предупреждали о ракетной опасности.
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.
Взрыв в Полтаве 5 мая
"Скоростная цель в направлении Полтавской области!", — говорится в сообщении.
Затем защитники призвали жителей Полтавы находиться в укрытиях.
По состоянию на 16.45 воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.
Напомним, днем 5 мая в Харькове раздавались взрывы. В городе и области объявили воздушную тревогу.
Впоследствии мэр города сообщил, что россияне ударили по центральной части. А глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание произошло в Шевченковском районе Харькова.
Также россияне попали в частный дом в Харькове. Число пострадавших из-за атаки на город увеличилось до пяти.
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