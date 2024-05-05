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В Полтаве был слышен взрыв

5 мая 2024 16:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Полтаве был слышен взрыв
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Полтаве в воскресенье, 5 мая, раздался взрыв. В городе и области была объявлена воздушная тревога, а граждан предупреждали о ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

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"Скоростная цель в направлении Полтавской области!", — говорится в сообщении.

Затем защитники призвали жителей Полтавы находиться в укрытиях.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

По состоянию на 16.45 воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

атака на Полтаву 5 мая
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, днем 5 мая в Харькове раздавались взрывы. В городе и области объявили воздушную тревогу.

Впоследствии мэр города сообщил, что россияне ударили по центральной части. А глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание произошло в Шевченковском районе Харькова.

Также россияне попали в частный дом в Харькове. Число пострадавших из-за атаки на город увеличилось до пяти.

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