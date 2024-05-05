У Полтаві було чутно вибух
У Полтаві в неділю, 5 травня, пролунав вибух. У місті та області було оголошено повітряну тривогу, а громадян попереджали про ракетну небезпеку.
Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.
Вибух в Полтаві 5 травня
"Швидкісна ціль в напрямку Полтавської області!", — йдеться у повідомленні.
Згодом захисники закликали мешканців Полтави перебувати в укриттях.
Станом на 16:45 повітряна тривога оголошена у Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.
Нагадаємо, вдень 5 травня у Харкові лунали вибухи. У місті та області оголошували повітряну тривогу.
Згодом мер міста повідомив, що росіяни вдарили по центральній частині. А голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання відбулося в Шевченківському районі Харкова.
Також росіяни влучили у приватний будинок у Харкові. Кількість постраждалих через атаку на місто збільшилася до п'яти.
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