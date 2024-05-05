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У Полтаві було чутно вибух

5 травня 2024 16:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Полтаві було чутно вибух
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Полтаві в неділю, 5 травня, пролунав вибух. У місті та області було оголошено повітряну тривогу, а громадян попереджали про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

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Вибух в Полтаві 5 травня

"Швидкісна ціль в напрямку Полтавської області!", — йдеться у повідомленні.

Згодом захисники закликали мешканців Полтави перебувати в укриттях.

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Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 16:45 повітряна тривога оголошена у Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

атака на Полтаву 5 травня
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вдень 5 травня у Харкові лунали вибухи. У місті та області оголошували повітряну тривогу.

Згодом мер міста повідомив, що росіяни вдарили по центральній частині. А голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання відбулося в Шевченківському районі Харкова. 

Також росіяни влучили у приватний будинок у Харкові. Кількість постраждалих через атаку на місто збільшилася до п'яти.

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