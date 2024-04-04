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В Воздушных силах назвали количество вражеских дронов, которые уничтожили этой ночью

4 апреля 2024 09:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Воздушных силах назвали количество вражеских дронов, которые уничтожили этой ночью
Работа противовоздушной обороны. Фото: Генштаб ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские захватчики в ночь на 4 апреля в очередной раз атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed-131/136". Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 из 20 вражеских беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в четверг. 4 апреля.

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В ведомстве рассказали, что этой ночью оккупационная армия атаковала Харьковскую область ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области. Всего зафиксированы пуски 20 "шахедов".

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожены 11 ударных беспилотников", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

Что известно о ночном обстреле Харькова

Напомним, ночью 4 апреля в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.

Враг бил по частным и многоквартирным домам. Повреждена жилая застройка частного сектора. В одной из многоэтажек разрушены верхние этажи.

Из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека, трое из них — спасатели. Ранения получили еще 12 человек.

Надолго чрезвычайники показали кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов дома. Человек чудом остался жив.

обстрелы
ПВО
дроны
война в Украине
Воздушные Силы ВСУ

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