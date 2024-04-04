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У Повітряних назвали кількість ворожих дронів, які знищили цієї ночі

4 квітня 2024 09:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Повітряних назвали кількість ворожих дронів, які знищили цієї ночі
Робота протиповітряної оборони. Фото: Генштаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські загарбники у ніч проти 4 квітня вкотре атакували Україну ударними дронами типу "Shahed-131/136". Сили протиповітряної оборони знищили 11 з 20 ворожих безпілотників.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у четвер. 4 квітня. 

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У відомстві розповіли, що цієї ночі окупаційна армія атакувала Харківську область ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" з Курської області. Усього зафіксовано пуски 20 "шахедів".

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 11 ударних безпілотників", — йдеться у повідомленні. 

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Скриншот допису Повітряних сил

Що відомо про нічний обстріл Харкова

Нагадаємо, уночі 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту.

Ворог бив по приватних і багатоквартирних будинках. Пошкоджено житлову забудову приватного сектору. В одній із багатоповерхівок зруйновано верхні поверхи.

Через ворожий обстріл загинули четверо людей, троє із них — рятувальники. Поранення отримали ще 12 людей. 

Надовго надзвичайники показали кадри тригодинного порятунку чоловіка з-під завалів будинку. Чоловік дивом залишився живий. 

обстріли
ППО
дрони
війна в Україні
Повітряні Сили ЗСУ

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