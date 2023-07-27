Россия атакует порты и Одессу: Игнат назвал причину ударов

Последствия ракетного удара по Одессе. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Из-за ракетных и дроновых ударов по Одессе и портам украинского юга будет страдать украинская экономика и многие страны в мире, которые зависят от украинской аграрной продукции.

В целом атаки по портовой инфраструктуре Украины являются еще одним террористическим актом, который сейчас происходит. Это характерно для России еще со времен Голодомора, и она продолжает этот геноцид дальше.

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Об этом в интервью Новини.LIVE сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, в последнее время противник действительно атакует порты южных областей Украины. А портовая инфраструктура крайне важна для нашего государства. Речь ведь не только о зерне, а вообще обо всем, что можно вывозить тяжелыми кораблями, а уже дальше доставлять в любые уголки мира. Это большие объемы, железная дорога их не тянет, и противник это прекрасно понимает.

"Сначала, осенью, он атаковал наш топливно-энергетический сектор, успеха не добился. Теперь после выхода из "зернового соглашения" перешел на порты и суда. Будет страдать экономика и многие страны в мире, которые зависимы от нашего зерна. Эти атаки являются еще одним террористическим актом, который происходит сейчас. Это характерно для России еще со времен Голодомора, и она продолжает этот геноцид", — сказал Игнат.

Юрий Игнат. Фото: АрмияInform

При этом он отметил, что Одесчина атакуется отдельными типами ракет, в частности "Оникс" (сверхзвуковая противокорабельная ракета. — Ред.) из берегового комплекса "Бастион".

Эта ракета, как и Х-22, имеет ограниченную дальность до 600 км. Но это при условии, что она летит на максимальной высоте. Чем выше летит ракета, тем дальше она будет лететь к своей цели. Соответственно, увеличивается и радиус, и поражение.

"Если же она будет прижиматься к земле на 100-200 метров, то расстояние ее полета будет сокращаться в разы. Поэтому противник и применяет эти ракеты именно по украинскому югу. Ну и "Калибры" тоже особенная угроза для Одесчины. Например, в сторону Киевщины или Львовщины они летят 30-40 мин. от места пуска. А Одесчина находится практически на линии пуска, и туда они долетают гораздо быстрее" , — уточнил Игнат.

Напомним, по словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, для нанесения воздушного удара по Украине Россия должна накопить определенное количество ракет. Но Воздушные силы всегда готовы, будут сбивать и отбивать ракетные атаки.