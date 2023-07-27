Росія атакує порти та Одесі: Ігнат назвав причину ударів

Наслідки ракетного удару по Одесі. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Через ракетні та дронові удари по Одесі та портах українського півдня страждатиме українська економіка і багато країн у світі, які залежні від української аграрної продукції. Загалом атаки по портовій інфраструктурі України є ще одним терористичним актом, який відбувається наразі. Це притаманно Росії ще з часів Голодомору, і вона надалі продовжує цей геноцид.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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За його словами, останнім часом противник дійсно атакує порти південних областей України. А портова інфраструктура є вкрай важливою для нашої держави. Мова ж не лише про зерно, а взагалі про все, що можна вивозити важкими кораблями, а вже далі доставляти у будь-які куточки світу. Це великі обʼєми, залізниця їх не тягне, і противник це прекрасно розуміє.

"Спершу, восени, він атакував наш паливно-енергетичний сектор, успіху не досяг. Тепер після виходу із "зернової угоди" перейшов на порти і суда. Через це страждатиме на економіка і багато країн у світі, які залежні від нашого зерна. Ці атаки є ще одним терористичним актом, який відбувається наразі. Це притаманно Росії ще з часів Голодомору, і вона надалі продовжує цей геноцид", — сказав Ігнат.

Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform

При цьому він зазначив, що Одещина атакується окремими типами ракет, зокрема Онікс (надзвукова протикорабельна ракета. — Ред.) із берегового комплексу "Бастіон". Ця ракета, як і Х-22, має обмежену дальність до 600 км. Але це за умови, що вона летить на максимальній висоті. Чим вище летить ракета — тим далі вона летітиме до своєї цілі. Відповідно, збільшується і радіус, і ураження.

"Якщо ж вона притискатиметься до землі на 100-200 метрів, то відстань її польоту буде скорочуватися в рази. Тому противник і застосовує ці ракети саме по українському півдню. Ну і "Калібри" теж є особливою загрозою для Одещини. Бо наприклад, в бік Київщини чи Львівщини вони летять 30-40 хв. від місця пуску. А Одещина знаходиться практично на лінії пуску, і туди вони долітають значно швидше", — уточнив Ігнат.

Нагадаємо, за словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, для завдання повітряного удару по Україні Росія має накопичити певну кількість ракет. Але Повітряні сили завжди напоготові, збиватимуть та відбиватимуть ракетні атаки.