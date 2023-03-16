В Воздушных силах объяснили, какие именно российские ракеты не может сбивать украинская ПВО
Украинская система ПВО не может сбивать баллистические ракеты "Искандер-М" и крылатые ракеты Х-22. Также нет возможности перехватывать ракеты российских РСЗО.
Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в интервью "24 каналу".
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Успехи украинской ПВО
По словам Игната, основными противовоздушными комплексами на вооружении ВСУ есть Бук-М1 и С-300.
Они позволяют сбивать крылатые ракеты и самолеты.
Спикер Воздушных сил подчеркнул, что украинская ПВО успешно сбивает целый ряд российских крылатых ракет.
Это:
- "Калибр" (3М14) — крылатая ракета морского базирования;
- Х-101/Х-555/Х-55 — крылатые ракеты воздушного базирования;
- Р-500 (9М728) — крылатая ракета наземного базирования из состава комплекса "Искандер-К" (аналог "Калибра");
- Х-59 — управляемая авиационная ракета "воздух-земля";
- Х-35 — противокорабельная ракета воздушного, морского или берегового базирования.
Какие ракеты россии Украина пока не может сбивать
Прежде всего, украинская ПВО не может перехватить ракеты из ракетных систем залпового огня, в частности, "Смерч".
Также у ВСУ нет средств для сбивания баллистических ракет. Речь идет, прежде всего, о баллистических ракетах 9М723, известных также как "Искандер-М". Впрочем, эти ракеты у россиян практически закончились.
Кроме того, ПВО Украины не сбили ни одну из 120 запущенных по Украине ракет Х-22.
"Ракета Х-22 хоть и классифицируется как крылатая ракета, но ее скорость 4-5 тысяч километров в час. Ее запускают с очень большой высоты, и при заходе на цель она фактически пикирует как баллистика. Эта ракета имеет смертоносную боевую часть весом 950 килограммов. Именно она снесла дом в Днепре и ТРЦ в Кременчуге", — объяснил Юрий Игнат.
Напомним, что несколько дней назад стало известно, что Норвегия вместе с Соединенными Штатами Америки передаст Украине две новые системы противовоздушной обороны NASAMS. Именно эти системы позволят сбивать ракеты Х-22.
Фото: "Укринформ"