​​​У Повітряних силах пояснили, які саме російські ракети не може збивати українська ППО

Україна не збила жодну із ракет Х-22, заявив Юрій Ігнат

Українська система ППО не може збивати балістичні ракети "Іскандер-М" та крилаті ракети Х-22. Також немає можливості перехоплювати ракети російських РСЗВ.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив у інтерв’ю "24 каналу".

Успіхи української ППО

За словами Ігната, основними протиповітряними комплексами на озброєнні ЗСУ є Бук-М1 та С-300.

Вони дозволяють збивати крилаті ракети та літаки.

Речник Повітряних сил наголосив, що українська ППО успішно збиває цілу низку російських крилатих ракет.

Це:

"Калібр" (3М14) — крилата ракета морського базування;

Х-101/Х-555/Х-55 — крилаті ракети повітряного базування;

Р-500 (9М728) — крилата ракета наземного базування зі складу комплексу "Іскандер-К" (аналог "Калібра");

Х-59 — керована авіаційна ракета "повітря-земля";

Х-35 — протикорабельна ракета повітряного, морського або берегового базування.

Які ракети рф Україна поки що не може збивати

Перш за все, українська ППО не може перехопити ракети з ракетних систем залпового вогню, зокрема, "Смерч".

Також ЗСУ не мають засобів для збиття балістичних ракет. Йдеться найперше про балістичні ракети 9М723, відомі також, як "Іскандер-М". Втім, ці ракети у росіян практично закінчилися.

Крім того, ППО України не збили жодну із 120 запущених по Україні ракет Х-22.

"Ракета Х-22 хоч і класифікується як крилата ракета, але її швидкість 4-5 тисяч кілометрів на годину. Її запускають з дуже великої висоти, і при заході на ціль вона фактично пікірує, як балістика. Ця ракета має смертоносну бойову частину вагою 950 кілограмів. Саме вона знесла будинок у Дніпрі та ТРЦ у Кременчуці", — пояснив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що Норвегія разом зі Сполученими Штатами Америки передасть Україні дві нові системи протиповітряної оборони NASAMS. Саме ці системи дозволять збивати ракети Х-22.

Фото: "Укрінформ"