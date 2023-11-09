В Воздушных силах объяснили, какие системы ПВО наиболее эффективны

Система ПВО Patriot. Фото: Wikipedia

Различные комплексы противовоздушной обороны выполняют разные задачи, поэтому говорить, какой из них является наиболее эффективным, некорректно. Чаще всего в Украине работают системы NASAMS, IRIS-T, SAMP/T, Patriot.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает FREEДОМ.

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Игнат объяснил, что разные комплексы ПВО выполняют разные задачи. Достаточно важно соблюдать тишину размещения ПВО, ее виды и количество.

"Даже один комплекс играет огромную роль, если его поставить в нужном месте, в нужное время и в нужном направлении", — подчеркнул спикер Воздушных сил.

Что известно о NASAMS

По его словам, комплексы NASAMS и IRIS-T пришли к нам как раз тогда, когда Россия начала массовые обстрелы нашей критической инфраструктуры.

"IRIS-T был один, NASAMS было два подразделения. Подразделение может быть разное, главное — это радар, который видит воздушные цели, воздушную обстановку и передает данные на командный пункт, где сидит боевая обслуга и, соответственно, пусковые установки. Потом уже работа без людей идет, установки находятся на определенном расстоянии от радара и командного пункта. Командный пункт и пусковая — это уже можно считать батарея, она неполноценна, но уже работает. Сама пусковая NASAMS работать не может", — пояснил Игнат.

Он добавил, что у NASAMS может быть командный пункт, радар, до восьми пусковых установок, которые могут быть расположены на определенной удаленности друг от друга и обеспечивать стрельбу до 40 км по воздушным целям, аэродинамическим воздушным целям.

Особенности работы системы IRIS-T

По словам Игната, IRIS-T — лучший на сегодня комплекс немецкого производства.

"Радар прекрасный, наши зенитчики мне сказали, что он видит маленького воробья — за сотню километров может различить. IRIS-T работает на результат, близкий к 100%. NASAMS, в принципе, не хуже. Из западных систем NASAMS у нас самый распространенный комплекс, на сегодня он дает значительные результаты. Значительная доля сбития крылатых ракет именно комплексом NASAMS", — рассказал спикер Командования Воздушных сил.

Система ПВО SAMP/T

Как известно, Украина ожидает усиления системами ПВО от Франции — комплекс SAMP/T. По принципам работы он аналогичен Patriot.

"Patriot уже себя показал в плане сбивания баллистики и аэробаллистики, то есть в отношении "Кинжалов" Patriot уже в Украине достаточно серьезную работу проделал. Ждем такого же и от французского комплекса, который уже на вооружении наших Воздушных сил", — добавил Игнат.

Напомним, недавно в Воздушных силах рассказали, что Украина действительно берет средства противовоздушной обороны в аренду. Однако страны, предоставляющие нашему государству такую услугу, не называют.