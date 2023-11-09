У Повітряних силах пояснили, які системи ППО найефективніші

Система ППО Patriot. Фото: Wikipedia

Різні комплекси протиповітряної оборони виконують різні завдання, тому говорити, який з них є найефективнішим, некоректно. Найчастіше в Україні працюють системи NASAMS, IRIS-T, SAMP/T, Patriot тощо.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає FREEДОМ.

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Ігнат пояснив, що різні комплекси ППО виконують різні завдання. Досить важливо дотримуватися тиші про розміщення ППО, її види та кількість.

"Навіть один комплекс відіграє величезну роль, якщо його поставити в потрібному місці, в потрібний час і у потрібному напрямку", — наголосив речник Повітряних сил.

Що відомо про NASAMS

За його словами, комплекси NASAMS і IRIS-T прийшли до нас саме тоді, коли Росія почала масово обстрілювати нашу критичну інфраструктуру.

"IRIS-T був один, NASAMS було два підрозділи. Підрозділ може бути різний, головне — це радар, який бачить повітряні цілі, повітряну обстановку і передає дані на командний пункт, де сидить бойова обслуга і, відповідно, пускові установки. Потім уже робота без людей іде, установки перебувають на певній відстані від радара і командного пункту. Командний пункт і пускова — це вже можна вважати батарея, вона не повноцінна, але вже працює. Сама пускова NASAMS працювати не може", — пояснив Ігнат.

Він додав, що в NASAMS може бути командний пункт, радар, до восьми пускових установок, які можуть бути розташовані на певній віддаленості одна від одної та забезпечувати стрільбу до 40 км по повітряних цілях, аеродинамічних повітряних цілях.

Особливості роботи системи IRIS-T

За словами Ігната, IRIS-T — найкращий на сьогодні комплекс німецького виробництва.

"Радар прекрасний, наші зенітники мені сказали, що він бачить маленького горобця — за сотню кілометрів може розрізнити. IRIS-T працює на результат, близький до 100%. NASAMS, у принципі, не гірше. Із західних систем NASAMS у нас — найпоширеніший комплекс на сьогодні, він дає значні результати. Є значна частка збиття крилатих ракет саме комплексом NASAMS", — розповів речник Командування Повітряних сил.

Система ППО SAMP/T

Як відомо, наразі Україна чекає на посилення системами ППО від Франції — комплекс SAMP/T. За принципами роботи він аналогічний Patriot.

"Patriot уже себе показав у плані збиття балістики та аеробалістики, тобто щодо "Кинджалів" Patriot уже в Україні досить серйозну роботу зробив. Чекаємо такого ж і від французького комплексу, який вже є на озброєнні наших Повітряних сил", — додав Ігнат.

Нагадаємо, нещодавно у Повітряних силах розповіли, що Україна справді бере засоби протиповітряної оборони в оренду. Однак країни, які надають нашій державі таку послугу, не називають.