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В Воздушных силах сообщили, где будут храниться самолеты F-16

10 июня 2024 09:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Истребители F-16 для Украины — где будут храниться самолеты
Самолеты F-16. Фото: Taiwan Defence Ministry/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал, где будут храниться истребители F-16, которые западные партнеры предоставят Украине. По его словам, часть из них будут на авиабазах за пределами страны, чтобы уберечь ценную технику от российских атак.

Об этом Сергей Голубцов сказал в интервью "Радио Свобода".

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Голубцов отметил, что четыре страны подтвердили предоставление F-16 Украине, однако еще больше государств могут передать самолеты в будущем. Он отметил, что западные страны активно заменяют их F-35.

"Не все самолеты, которые будут переданы Украине, сейчас поступят в Украину. Некоторые из них останутся в тех центрах, где готовят наших пилотов и авиационный персонал. Это будут украинские самолеты, которые будут использоваться для подготовки наших пилотов", — говорит начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ.

По его словам, речь идет о нескольких истребителях, которые будут храниться на безопасных авиабазах за пределами Украины. Тогда они не могут быть атакованы российскими оккупантами.

Голубцов подчеркнул, что самолеты будут резервом украинской армии. Их могут использовать для проведения регламентных работ и ремонта.

Напомним, украинские члены правительства требуют от Соединенных Штатов Америки и других стран усилить подготовку пилотов на самолетах F-16. По их словам, нынешняя программа не выпускает достаточного количества специалистов.

Также министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в ближайшее время Украина ожидает поставок первых американских истребителей F-16.

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