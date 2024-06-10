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У Повітряних силах повідомили, де зберігатимуться літаки F-16

10 червня 2024 09:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Винищувачі F-16 для України — де зберігатимуться літаки
Літаки F-16. Фото: Taiwan Defence Ministry/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов розповів, де зберігатимуться винищувачі F-16, які західні партнери нададуть Україну. За його словами, частина з них будуть на авіабазах за межами країни, щоб убезпечити цінну техніку від російських атак.

Про це Сергій Голубцов сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Зберігання винищувачів F-16

Голубцов зазначив, що наразі чотири країни підтвердили надання F-16 Україні, однак ще більше держав можуть передати літаки у майбутньому. Він наголосив, що західні країни активно замінюють їх на F-35.

"Не всі літаки, які будуть передані Україні, зараз надійдуть в Україну. Деякі з них залишаться у тих центрах, де готують наших пілотів та авіаційний персонал. Це будуть українські літаки, які будуть використовуватись для підготовки наших пілотів", — каже начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, йдеться про декілька винищувачів, які зберігатимуться на безпечних авіабазах за межами України. Тоді вони не зможуть бути атакованими російськими окупантами.

Голубцов наголосив, що літаки будуть резервом для української армії. Їх зможуть використовувати для проведення регламентних робіт та ремонту.

Нагадаємо, українські урядовці вимагають від Сполучених Штатів Америки та інших країн посилити підготовку пілотів на літаках F-16. За їхніми словами, нинішня програма не випускає достатньої кількості спеціалістів.

Також міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що найближчим часом Україна очікує на постачання перших американських винищувачів F-16.

росіяни
військова допомога
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Україна
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ЗСУ

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