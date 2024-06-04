Обстрел Украины 4 июня — сколько вражеских целей сбили

Российский ОТРК "Искандер". Фото: росСМИ

Украинская армия в ночь на вторник, 4 июня, сбила две ракеты "Искандер", атаковавшие Днепропетровскую область. Работу ПВО также фиксировали и в Черниговской области, где были сбиты четыре вражеских беспилотника.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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По данным ПС ВСУ, две крылатые ракеты "Искандер-К" были выпущены с территории оккупированного Крыма, но были сбиты над Днепропетровской областью.

Около полуночи россияне на северном направлении запустили четыре беспилотных летательных аппарата на северном направлении. Два дрона, как сообщается, уничтожены подразделениями мобильных огневых групп ПВО на Черниговщине, еще два — вышли из строя при старте.

Сообщения об уничтоженных целях. Источник: ВС ВСУ

Напомним, во вторник утром, 4 июня, россияне нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего над городом возникло заметное значительное задымление.

Громко было и в Харьковской области: враг попал по территории комплекса отдыха, где погиб мужчина.