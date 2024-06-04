Обстріл України 4 червня — скільки ворожих цілей збили

Російський ОТРК "Іскандер". Фото: росЗМІ

Українська армія в ніч проти вівторка, 4 червня, збила дві ракети "Іскандер", які атакували Дніпропетровщину. Роботу ППО також фіксували й на Чернігівщині, де було збито чотири ворожі безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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За даними ПС ЗСУ, дві крилаті ракети "Іскандер-К" було випущено з території окупованого Криму, але були збиті над Дніпропетровщиною.

Близько до опівночі росіяни на північному напрямку запустили чотири безпілотні літальні апарати на північному напрямку. Два дрони, як повідомляється, знищено підрозділами мобільних вогневих груп ППО на Чернігівщині, ще два — вийшли з ладу при старті.

Повідомлення про знищені цілі. Джерело: ПС ЗСУ

Нагадаємо, у вівторок вранці, 4 червня, росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, в результаті чого над містом виникло помітне значне задимлення.

Гучно було й на Харківщині: ворог влучив по території відпочинкового комплексу, де загинув чоловік.