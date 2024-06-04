Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих БпЛА та ракет збили за ніч і вранці arrow

У Повітряних силах розповіли, скільки ворожих БпЛА та ракет збили за ніч і вранці

4 червня 2024 08:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Обстріл України 4 червня — скільки ворожих цілей збили
Російський ОТРК "Іскандер". Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Українська армія в ніч проти вівторка, 4 червня, збила дві ракети "Іскандер", які атакували Дніпропетровщину. Роботу ППО також фіксували й на Чернігівщині, де було збито чотири ворожі безпілотники. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Нічний обстріл України

За даними ПС ЗСУ, дві крилаті ракети "Іскандер-К" було випущено з території окупованого Криму, але були збиті над Дніпропетровщиною.

Близько до опівночі росіяни на північному напрямку запустили чотири безпілотні літальні апарати на північному напрямку. Два дрони, як повідомляється, знищено підрозділами мобільних вогневих груп ППО на Чернігівщині, ще два — вийшли з ладу при старті.

обстріл україни ппо
Повідомлення про знищені цілі. Джерело: ПС ЗСУ

Нагадаємо, у вівторок вранці, 4 червня, росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, в результаті чого над містом виникло помітне значне задимлення.

Гучно було й на Харківщині: ворог влучив по території відпочинкового комплексу, де загинув чоловік.

Україна
Дніпро
ППО
ракети
війна в Україні
безпілотники
дрони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня