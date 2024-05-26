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В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей уничтожили этой ночью

26 мая 2024 08:43
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Атака России 26 мая – сколько враждебных целей уничтожили этой ночью, отчет ПС ВСУ
Работа системы ПВО в Украине. Фото: Kongsberg
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В ночь с 25 на 26 мая 2024 года российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Захватчики нанесли ракетно-авиационный удар по территории нашей страны с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БпЛА. Воины Вооруженных сил Украины уничтожили большую часть вражеских целей.

Об этом утром в воскресенье, 26 мая, сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

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Сколько враждебных целей сбито в ночь на 26 мая. Фото: ПС ВСУ

Атака России 26 мая — что известно

По словам Олещука, бойцы ПС ВСУ уничтожили две аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из самолетов МиГ-31К, пуски которых были с воздушного пространства Тамбовской области России.

Также украинские защитники уничтожили 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС. Они были запущены из Саратовской области России.

Кроме того, охранникам украинского неба удалось уничтожить 31 ударный БПЛА Shahed-131/136. Их запускали из Приморско-Ахтарска, Ейска в России и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

"В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, средствами РЭБ Воздушных сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито 12 крылатых ракет Х-101/Х-555, 31 ударный БпЛА Shahed-131/136, — сказал Олещук.

Он добавил, что воздушные цели уничтожались в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях.

Напомним, ночью 26 мая во время воздушной тревоги раздались взрывы в Одессе: Силы обороны вели боевую работу, уничтожая вражеские беспилотники.

Также мы сообщали, что в результате обстрела Харькова днем 25 мая 5 человек погибли, 59 получили ранения, а еще 17 считают пропавшими без вести.

беспилотники
ракеты
война в Украине
ракетный удар
Воздушные Силы ВСУ

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