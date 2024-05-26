Атака Росії 26 травня - скільки ворожих цілей знищили цієї ночі, звіт ПС ЗСУ

Робота системи ППО в Україні. Фото: Kongsberg

У ніч з 25 на 26 травня 2024 року російські окупанти вчергове атакували Україну. Загарбники завдали ракетно-авіаційного удару по території нашої країни із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА. Воїни Збройних Сил України знищили більшу частину ворожих цілей.

Про це вранці у неділю, 26 травня, повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

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Атака Росії 26 травня — що відомо

За словами Олещука, бійці ПС ЗСУ знищили дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К, пуски яких були з повітряного простору Тамбовської області Росії.

Також українські захисники знищили 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС. Вони були запущені із Саратовської області Росії.

Крім того, охоронцям українського неба вдалося знищити 31 ударний БпЛА "Shahed-131/136". Їх запускали з Приморсько-Ахтарська, Єйська у Росії та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

"В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 12 крилатих ракет Х-101/Х-555, 31 ударний БпЛА "Shahed-131/136", — розповів Олещук.

Він додав, що повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

Нагадаємо, вночі 26 травня під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Одесі: Сили оборони вели бойову роботу, знищуючи ворожі безпілотники.

Також ми повідомляли, що внаслідок обстрілу Харкова вдень 25 травня п'ятеро людей загинули, 59 — зазнали поранень, а ще 17 вважають зниклими безвісти.