В Воздушных силах ВСУ объяснили, откуда РФ пускает ракеты на Украину

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Укрінформ

Последнее крупное ракетное нападение на Украину показало, что агрессоры продолжают действовать по старой схеме, хотя и внесли некоторые коррективы. При этом, во время последней атаки, противник запускал ракеты не только из Каспийского моря.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Хотя их стратегия в основном не изменилась, мы заметили, что недавно они начали осуществлять запуски немного западнее Энгельса, на расстоянии примерно 150 км. Традиционные районы, откуда были произведены запуски ракет Х-101, Х-555, Х-55, включают в себя Каспий и территорию к западу от Энгельса", — уточнил Игнат.

Он добавил, что российские ракеты типа Х были запущены из стратегических воздушных сил и проникали в украинское воздушное пространство с юга и севера.

"Агрессоры пытаются обойти потенциально опасные зоны нашей системы ПВО, активно маневрируя. Однако на этот раз их уловки не сработали. Мы успешно отразили угрозу, уничтожив все ракеты и большинство дронов", — подчеркнул он.

Напомним, что ночью 30 августа Россия прибегла к массированной, комбинированной атаке Украины с помощью БпЛА и ракет. Силы ПВО ликвидировали более 20 враждебных целей, однако в результате падения обломков в Киеве возникли пожары, а также есть погибшие и травмированные.

Враг нанес удар по столице Украины. Силам ПВО удалось уничтожить ракеты, однако от падения обломков в разных районах Киева погибли два человека. Еще трое получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим уже оказали всю необходимую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу.

Из-за ночной атаки РФ в Киеве обломки ракеты упали на крышу торгового центра "Ашан". В результате пострадало много товара. Работники говорят, что работали в ночную смену. Из-за падения обломков на крышу система сразу запустила пожарную сигнализацию, поэтому помещение залило водой.