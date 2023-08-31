У Повітряних силах ЗСУ пояснили, звідки РФ пускає ракети в Україну

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ

Останній великий ракетний напад на Україну показав, що агресори продовжують діяти за старою схемою, хоч і внесли деякі корективи. При цьому під час останньої атаки противник запускав ракети не тільки з Каспійського моря.

Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Хоча їх стратегія в основному не змінилася, ми помітили, що нещодавно вони почали здійснювати запуски трохи на захід від Енгельса, на відстані приблизно 150 км. Традиційні райони, звідки були здійснені запуски ракет Х-101, Х-555, Х-55, охоплюють Каспій та територію на захід від Енгельса", — уточнив Ігнат.

Він додав, що російські ракети типу Х були запущені зі стратегічних повітряних сил та проникали в український повітряний простір з півдня та півночі.

"Агресори намагаються обійти потенційно небезпечні зони нашої системи ППО, активно маневруючи. Однак цього разу їх хитрощі не спрацювали. Ми успішно відбили загрозу, знищивши всі ракети й більшість дронів", — підкреслив він.

Нагадаємо, що вночі 30 серпня Росія вдалася до масованої, комбінованої атаки України за допомогою БпЛА та ракет. Сили ППО ліквідували понад 20 ворожих цілей, проте внаслідок падіння уламків у Києві виникли пожежі, а також є загиблі та травмовані.

Ворог завдав удару по столиці України. Силам ППО вдалося знищити ракети, проте від падіння уламків у різних районах Києва загинули двоє людей. Ще троє зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Постраждалим вже надали всю необхідну медичну допомогу та госпіталізували до лікарні.

Через нічну атаку РФ у Києві уламки ракети впали на дах торгового центру "Ашан". Внаслідок цього постраждало багато товару. Працівники кажуть, що працювали у нічну зміну. Через падіння уламків на дах система відразу запустила пожежну сигналізацію, тож приміщення залило водою.