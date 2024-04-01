В ВС рассказали, как украинские военные применяют РЭБ против ракет и ударных дронов

Украинский военный с антидроновым ружьем EDM4S. Фото: Радио Свобода

Военные ВСУ эффективно применяют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы противодействовать атакам врага. Часто удается приземлить российские беспилотники невредимыми.

Об этом заявил спикер Воздушных Сил ВС Украины майор Илья Евлаш в эфире телемарафона в понедельник, 1 апреля.

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Заявление спикера Воздушных Сил

"Да, в известной степени мы их постоянно применяем и в борьбе против ударных беспилотников типа "Шахед" и против ракет, которые сводят их с ума, если можно так сказать, — ракеты направляются не в цели", — подчеркнул майор Евлаш.

Он также отметил, что благодаря радиоэлектронной борьбе удается увлекать российские дроны невредимыми.

"И это дает возможность нам изучать их, изучать их технические характеристики и особенности конструкции", — заявил спикер Воздушных Сил.

По словам Евлаша, таким образом без применения стоимостных ракет украинские защитники способны с использованием передовых технологий нейтрализовать опасные цели.

Напомним, что в Воздушных силах объяснили, почему в Украине объявляют тревогу из-за угрозы баллистики.

Ранее мы писали, что воздушные силы ВСУ показали успешную боевую работу по пункту управления врага.