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В ВС рассказали, как украинские военные применяют РЭБ против ракет и ударных дронов

1 апреля 2024 23:09
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Бригадир София
редактор
В ВС рассказали, как украинские военные применяют РЭБ против ракет и ударных дронов
Украинский военный с антидроновым ружьем EDM4S. Фото: Радио Свобода
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Военные ВСУ эффективно применяют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы противодействовать атакам врага. Часто удается приземлить российские беспилотники невредимыми.

Об этом заявил спикер Воздушных Сил ВС Украины майор Илья Евлаш в эфире телемарафона в понедельник, 1 апреля.

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Заявление спикера Воздушных Сил

"Да, в известной степени мы их постоянно применяем и в борьбе против ударных беспилотников типа "Шахед" и против ракет, которые сводят их с ума, если можно так сказать, — ракеты направляются не в цели", — подчеркнул майор Евлаш.

Он также отметил, что благодаря радиоэлектронной борьбе удается увлекать российские дроны невредимыми.

"И это дает возможность нам изучать их, изучать их технические характеристики и особенности конструкции", — заявил спикер Воздушных Сил.

По словам Евлаша, таким образом без применения стоимостных ракет украинские защитники способны с использованием передовых технологий нейтрализовать опасные цели.

Напомним, что в Воздушных силах объяснили, почему в Украине объявляют тревогу из-за угрозы баллистики.

Ранее мы писали, что воздушные силы ВСУ показали успешную боевую работу по пункту управления врага.

ВСУ
ракеты
дроны
Воздушные Силы ВСУ

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