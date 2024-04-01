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У ПС розповіли, як українські військові застосовують РЕБ проти ракет та ударних дронів

1 квітня 2024 23:09
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У ПС розповіли, як українські військові застосовують РЕБ проти ракет та ударних дронів
Український військовий з антидроновою рушницею EDM4S. Фото: Радіо Свобода
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Військові ЗСУ ефективно застосовують засоби радіоелектронної боротьби, щоб протидіяти атакам ворога. Часто вдається приземлити російські безпілотники неушкодженими.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗС України майор Ілля Євлаш в ефірі телемарафону в понеділок, 1 квітня.

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Заява речника Повітряних сил

"Так, певною мірою ми їх постійно застосовуємо і у боротьбі проти ударних безпілотників типу "Шахед" і також проти ракет, які зводять їх з розуму, якщо можна так сказати, — ракети прямують не в цілі", — підкреслив майор Євлаш.

Він також зазначив, що завдяки радіоелектронній боротьбі вдається захоплювати російські дрони неушкодженими.

"І це дає можливість нам вивчати їх, вивчати їхні технічні характеристики та особливості конструкції", — заявив речник Повітряних Сил.

За словами Євлаша, таким чином, без застосування вартісних ракет, українські захисники здатні з використанням передових технологій нейтралізувати небезпечні цілі.

Нагадаємо, що у Повітряних силах пояснили, чому в Україні оголошують тривогу через загрозу балістики.

Раніше ми писали, що Повітряні сили ЗСУ показали успішну бойову роботу по пункту управління ворога.

ЗСУ
ракети
дрони
Повітряні Сили ЗСУ

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