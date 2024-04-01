У ПС розповіли, як українські військові застосовують РЕБ проти ракет та ударних дронів

Український військовий з антидроновою рушницею EDM4S. Фото: Радіо Свобода

Військові ЗСУ ефективно застосовують засоби радіоелектронної боротьби, щоб протидіяти атакам ворога. Часто вдається приземлити російські безпілотники неушкодженими.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗС України майор Ілля Євлаш в ефірі телемарафону в понеділок, 1 квітня.

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Заява речника Повітряних сил

"Так, певною мірою ми їх постійно застосовуємо і у боротьбі проти ударних безпілотників типу "Шахед" і також проти ракет, які зводять їх з розуму, якщо можна так сказати, — ракети прямують не в цілі", — підкреслив майор Євлаш.

Він також зазначив, що завдяки радіоелектронній боротьбі вдається захоплювати російські дрони неушкодженими.

"І це дає можливість нам вивчати їх, вивчати їхні технічні характеристики та особливості конструкції", — заявив речник Повітряних Сил.

За словами Євлаша, таким чином, без застосування вартісних ракет, українські захисники здатні з використанням передових технологій нейтралізувати небезпечні цілі.

Нагадаємо, що у Повітряних силах пояснили, чому в Україні оголошують тривогу через загрозу балістики.

Раніше ми писали, що Повітряні сили ЗСУ показали успішну бойову роботу по пункту управління ворога.