В ЧВК "Вагнер" назревает раскол из-за "измены" командиров, — ISW

Бойцы группировки "Вагнер". Фото: Reuters

Некоторые командиры группировки ЧВК "Вагнер" перешли в другие военные кампании, связанные с Минобороны РФ. "Коллеги" обвинили их в измене, что может свидетельствовать о начале раскола в сообществе.

Об этом говорится в материале института изучения войны ISW.

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Из "Вагнера" уходят командиры

Отмечается, что недавно командиры "Вагнера" Андрей Трошев, известный как "Седой", вместе с другим командиром Вадимом Васильевичем с позывным "Хрусталь" перешли в ЧВК "Редут", принадлежащую Минобороны РФ. Поэтому "вагнеровцы" обвинили их в измене, трусости и непрофессионализме.

"Трошев был близким доверенным лицом Пригожина и, как сообщается, установил связи с Путиным и Минобороны России благодаря своей работе с "Вагнером". Трошев ранее обращался к президенту России Владимиру Путину от имени "Вагнера", а 29 июня Путин назвал его связанным с Кремлем командиром "Вагнера", — говорится в сообщении.

Усилия Кремля в Минобороны

В российском инфопространстве говорят, что Кремль формирует новые ЧВК для того, чтобы разрушить "Вагнера" изнутри и заменить его в Африке. Ушедших командиров используют для вербования других бойцов группировки под предлогом новых африканских миссий.

"Командир "Вагнера" по прозвищу Колдун утверждал, что "Хрусталь", возглавлявший штаб ЧВК "Вагнера", сейчас вызывает бойцов Вагнера, чтобы привлечь их в новую ЧВК для операций в Африке", — говорится в сообщении.

В ISW утверждают, что усилия Кремля и Минобороны по роспуску "Вагнера" "частично увенчались успехом".

Напомним, что Министерство обороны России может использовать форум "Армия-2023" для того, чтобы вынудить страны Африки отказаться от сотрудничества с ЧВК "Вагнер" . К тому же Москва хочет прорекламировать подконтрольные Минобороны РФ частные военные компании.