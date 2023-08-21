У ПВК "Вагнер" назріває розкол через "зраду" командирів, — ISW

Бійці угруповання "Вагнер". Фото: Reuters

Деякі командири угруповання ПВК "Вагнер" перейшли до інших військових кампаній, пов'язаних з Міноборони РФ. "Колеги" звинуватили їх у зраді, що може свідчити про початок розколу у спільноті.

Про це йдеться у матеріалі від інституту вивчення війни ISW.

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З "Вагнера" йдуть командири

Зазначається, що нещодавно командири "Вагнера" Андрій Трошев, відомий як "Сєдой", разом з іншим командиром Вадимом Васильовичем з позивним "Хрусталь" перейшли до ПВК "Редут", яка належить Міноборони РФ. Через це "вагнерівці" звинуватили їх у зраді, боягузтві та непрофесійності.

"Трошев був близькою довіреною особою Пригожина і, як повідомляється, встановив зв'язки з Путіним і Міноборони Росії завдяки своїй роботі з "Вагнером". Трошев раніше звертався до президента Росії Володимира Путіна від імені "Вагнера", а 29 червня Путін назвав його пов'язаним з Кремлем командиром "Вагнера", — йдеться у повідомленні.

Зусилля Кремля у Міноборони

У російському інфопросторі кажуть, що Кремль формує нові ПВК для того, щоб зруйнувати "Вагнера" зсередини та замінити його в Африці. Командирів, які пішли, використовують для вербування інших бійців угруповання під приводом нових африканських місій.

"Командир "Вагнера" на прізвисько Колдун стверджував, що "Хрусталь", який очолював штаб ПВК "Вагнера", зараз викликає бійців Вагнера, щоб залучити їх до нової ПВК для операцій в Африці", — йдеться у повідомленні.

В ISW стверджують, що зусилля Кремля та Міноборони з розпуску "Вагнера" "частково увінчалися успіхом".

Нагадаємо, що Міністерство оборони Росії може використати форум "Армія-2023" для того, щоб змусити країни Африки відмовитися від співпраці з ПВК "Вагнер". До того ж, Москва хоче прорекламувати підконтрольні Міноборони РФ приватні військові компанії.