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В Совете Европы предложили несколько сценариев спецтрибунала для рф

8 февраля 2023 16:39
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
В Совете Европы предложили несколько сценариев спецтрибунала для рф
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич предложила разные варианты создания спецтрибунала и очертила необходимость надежной правовой базы
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич предложила несколько вариантов создания специального трибунала для привлечения к ответственности руководства россии за войну в Украине. Она обозначила необходимость надежной правовой базы.

Об этом говорится в документе Совета Европы, который Пейчинович-Бурич разослала правительствам стран-членов СЕ.

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Подробности

Пейчинович-Бурич предложила различные варианты создания специального трибунала и обозначила необходимость надежной правовой базы. 

В частности, она предложила создать специальный трибунал путем заключения многостороннего соглашения между Украиной и другими заинтересованными государствами по прецедентам Нюрнбергского международного военного трибунала, Международного военного трибунала для Дальнего Востока или Международного уголовного суда.

Другим вариантом может быть создание специального трибунала по соглашению между Украиной и международной организацией, в частности, Организацией Объединенных Наций. Создание специального трибунала непосредственно ООН на основе резолюции Совета Безопасности ООН является юридически возможным, но не представляется перспективным из-за вероятного применения российской федерацией права вето. 

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН, не сможет создать международные обязательства, обязательные для выполнения любым государством. Поэтому, как отметила Пейчинович-Бурич, не представляется возможным утверждать, что ООН как таковая может учредить международный трибунал. Зато резолюция ГА ООН могла бы предложить Генеральному секретарю ООН заключить соглашение между Украиной и ООН о создании международного трибунала для судебного преследования преступления агрессии против Украины. Такой двусторонний договор было бы легче заключить и он мог бы вступить в силу быстрее, чем многосторонний.

Еще одним вариантом может быть гибридный трибунал, основанный на украинском праве и одобрен или поддержанный ГА ООН. Такой гибридный трибунал, скорее всего, будет связан с правовой системой Украины с более или менее сильными международными компонентами, как показывает сравнение прецедентов, в частности, чрезвычайных палат в судах Камбоджи (ECCC), специализированных палат в Косово или чрезвычайных африканских палат (EAC).

Генеральный секретарь предлагает возможную помощь Совета Европы, например, в отборе и назначении судей, разработке правил доказывания и процедуры, оказании экспертизы в отношении ведения дел, а также в командировке экспертов. Организация также готова предложить свою поддержку "временной прокуратуре".

Пейчинович-Бурич считает, что любая деятельность, связанная со специальным трибуналом, должна координироваться с соответствующими существующими механизмами, в частности с Международным уголовным судом.

Она также предлагает чтобы Совет Европы играл ведущую роль в создании реестра для фиксации и документирования доказательств и заявлений об ущербе, потерях и травмах, нанесенных в результате российской агрессии против Украины. Реестр является важной частью текущих международных инициатив по созданию механизма компенсации за преступления агрессии россии.

Генеральный секретарь добавляет, что Совет Европы имеет хорошую способность для разработки реестра таких заявлений, в частности в свете практики Европейского суда по правам человека и процесса надзора за его решениями. Организация уже предоставляет юридические и политические консультации, обучает экспертов в области расследования и специалистов, работающих с жертвами насилия, особенно женщинами. Эти и другие мероприятия включены в План действий Совета Европы для Украины на 2023-2026 годы.

Напомним, Украина вместе с партнерами работает над созданием трибунала для россии. Три модели специального трибунала, в рамках которого россию планируют привлечь к ответственности за совершенные в Украине военные преступления, уже разработаны.

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