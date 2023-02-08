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У Раді Європи запропонували декілька сценаріїв спецтрибуналу для рф

8 лютого 2023 16:39
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Генсек Ради Європи запропонувала варіанти створення спецтрибуналу для РФ
Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич запропонувала різні варіанти створення спецтрибуналу та окреслила необхідність надійної правової бази
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич запропонувала декілька варіантів створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва росії за війну в Україні. Вона окреслила необхідність надійної правової бази.

Про це йдеться в документі Ради Європи, який Пейчинович-Бурич розіслала урядам країн-членів Ради Європи.

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Деталі

Пейчинович-Бурич запропонувала різні варіанти створення спеціального трибуналу та окреслила необхідність надійної правової бази. 

Зокрема, вона запропонувала створити спеціальний трибунал шляхом укладення багатосторонньої угоди між Україною та іншими зацікавленими державами за прецедентами Нюрнберзького міжнародного військового трибуналу, Міжнародного військового трибуналу для Далекого Сходу або Міжнародного кримінального суду.

Іншим варіантом може бути створення спеціального трибуналу за угодою між Україною та міжнародною організацією, зокрема, Організацією Об'єднаних Націй. Створення спеціального трибуналу безпосередньо ООН на основі резолюції Ради Безпеки ООН є юридично можливим, але не видається перспективним через ймовірне застосування російською федерацією права вето. 

Резолюція, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН, не зможе створити міжнародні зобов'язання, обов'язкові для виконання будь-якою державою. Тому, як зазначила Пейчинович-Бурич, не видається можливим стверджувати, що ООН як така може заснувати міжнародний трибунал. Натомість резолюція ГА ООН могла б запропонувати Генеральному секретарю ООН укласти угоду між Україною та ООН про створення міжнародного трибуналу для судового переслідування злочину агресії проти України. Такий двосторонній договір було б легше укласти і він міг би набути чинності швидше, ніж багатосторонній.

Ще одним варіантом може бути гібридний трибунал, заснований на українському праві та схвалений або підтриманий ГА ООН. Такий гібридний трибунал, швидше за все, буде пов'язаний з правовою системою України з більш-менш сильними міжнародними компонентами, як показує порівняння прецедентів, зокрема, Надзвичайних палат у судах Камбоджі (ECCC), Спеціалізованих палат у Косові або Надзвичайних африканських палат (EAC).

Генеральна секретарка пропонує можливу допомогу Ради Європи, наприклад, у відборі та призначенні суддів, розробці правил доказування і процедури, наданні експертизи щодо ведення справ, а також у відрядженні експертів. Організація також готова запропонувати свою підтримку "тимчасовій прокуратурі".

Пейчинович-Бурич вважає, що будь-яка діяльність, пов’язана зі спеціальним трибуналом, повинна координуватися з відповідними існуючими механізмами, зокрема з Міжнародним кримінальним судом.

Вона також пропонує щоб Рада Європи відігравала провідну роль у створенні реєстру для фіксації та документування доказів і заяв про збитки, втрати та травми, завдані внаслідок російської агресії проти України. Реєстр є важливою частиною поточних міжнародних ініціатив щодо створення механізму компенсації за злочини агресії росії.

Генеральна секретарка додає, що Рада Європи має гарну спроможність для розробки реєстру таких заяв, зокрема у світлі практики Європейського суду з прав людини та процесу нагляду за його рішеннями. Організація вже надає юридичні та політичні консультації, навчає експертів у сфері розслідування та спеціалістів, які працюють з жертвами насильства, особливо жінками. Ці та інші заходи включені до Плану дій Ради Європи для України на 2023-2026 роки.

Нагадаємо, Україна разом з партнерами працює над створенням трибуналу для росії. Три моделі спеціального трибуналу, в рамках якого росію планують притягнути до відповідальності за скоєні в Україні військові злочини, вже розроблено.

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