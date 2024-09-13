План Трампа по завершению войны - какие пункты входят

У республиканцев раскрыли "мирный план" Трампа — как он планирует завершить войну
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявлял, что у него есть "план завершения войны" в Украине. Известно, что он предполагает создание демилитаризированной зоны и политические уступки.
Об этом пишет The Washington Post.
Мирный план Трампа
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Венс представил подход администрации Трампа к завершению российско-украинской войны. По его словам, мирный план Трампа включает:
- сохранение нынешней линии разграничения;
- создание демилитаризованной зоны на территориях, оккупированных Россией;
- отказ Украины от вступления в НАТО и другие западные союзы;
- гарантии нейтралитета для Украины.
Издание отмечает, что такой подход ознаменовал бы кардинальное изменение политики администрации Байдена, которая сосредоточена на оказании военной помощи Украине вместе с Европой и другими союзниками.
В то же время Венс уточнил, что демилитаризованная зона будет "сильно укреплена, чтобы россияне не вторглись снова".
Ранее Трамп заявлял, что в случае избрания он завершит войну в Украине "еще до того, как станет президентом", но не стал четко излагать свой план.
Читайте Новини.LIVE!