План Трампа із завершення війни - які пункти входять

Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляв, що має "план завершення війни" в Україні. Відомо, що він передбачає створення демілітаризованої зони та політичні поступки.

Про це пише The Washington Post.

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Мирний план Трампа

Кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс представив підхід адміністрації Трампа до завершення російсько-української війни. За його словами, мирний план Трампа включає:

збереження нинішньої лінії розмежування;

створення демілітаризованої зони на територіях, окупованих Росією;

відмову України від вступу до НАТО та інших західних союзів;

гарантії нейтралітету для України.

Видання зазначає, що такий підхід ознаменував би кардинальну зміну політики адміністрації Байдена, яка зосереджена на наданні військової допомоги Україні разом з Європою та іншими союзниками.

Водночас Венс уточнив, що демілітаризована зона буде "сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову".

Раніше Трамп заявляв, що в разі обрання він завершить війну в Україні "ще до того, як стане президентом", але не став чітко викладати свій план.