План Трампа із завершення війни - які пункти входять

У республіканців розкрили "мирний план" Трампа — як він планує завершити війну
Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляв, що має "план завершення війни" в Україні. Відомо, що він передбачає створення демілітаризованої зони та політичні поступки.
Про це пише The Washington Post.
Мирний план Трампа
Кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс представив підхід адміністрації Трампа до завершення російсько-української війни. За його словами, мирний план Трампа включає:
- збереження нинішньої лінії розмежування;
- створення демілітаризованої зони на територіях, окупованих Росією;
- відмову України від вступу до НАТО та інших західних союзів;
- гарантії нейтралітету для України.
Видання зазначає, що такий підхід ознаменував би кардинальну зміну політики адміністрації Байдена, яка зосереджена на наданні військової допомоги Україні разом з Європою та іншими союзниками.
Водночас Венс уточнив, що демілітаризована зона буде "сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову".
Раніше Трамп заявляв, що в разі обрання він завершить війну в Україні "ще до того, як стане президентом", але не став чітко викладати свій план.
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