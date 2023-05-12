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В РФ на баках для мусора клеят рекламу военной службы

12 мая 2023 05:48
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В РФ на баках для мусора клеят рекламу военной службы
Реклама на мусорном контейнере. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Путинские пропагандисты не перестают придумывать более новые "креативные" шаги, чтобы заманить как можно больше россиян на войну против Украины. Лепят рекламу где угодно.

Об этом сообщает издание "Информационное сопротивление".

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Отмечается, что рекламные листовки можно увидеть на улицах, магазинах, транспорте и даже, в детских садах.

В Москве местные жители на днях увидели листовки службы в армии на контейнерах для раздельного сбора отходов.

Реклама на мусорном контейнере. Фото: соцсети

Стоит заметить, что именно размещение рекламы военной службы на мусорных контейнерах очень символично.

Сами москвичи шутят, что эти листовки скоро окажутся в контейнере для мусора, но главное, чтобы в правильном — для бумаги.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыве военных запаса на сборы. Россиян пытаются успокоить, что это плановые мероприятия по усовершенствованию боевой выучки резервистов.

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