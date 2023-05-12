В РФ на баках для мусора клеят рекламу военной службы

Реклама на мусорном контейнере. Фото: соцсети

Путинские пропагандисты не перестают придумывать более новые "креативные" шаги, чтобы заманить как можно больше россиян на войну против Украины. Лепят рекламу где угодно.

Об этом сообщает издание "Информационное сопротивление".

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Отмечается, что рекламные листовки можно увидеть на улицах, магазинах, транспорте и даже, в детских садах.

В Москве местные жители на днях увидели листовки службы в армии на контейнерах для раздельного сбора отходов.

Реклама на мусорном контейнере. Фото: соцсети

Стоит заметить, что именно размещение рекламы военной службы на мусорных контейнерах очень символично.

Сами москвичи шутят, что эти листовки скоро окажутся в контейнере для мусора, но главное, чтобы в правильном — для бумаги.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыве военных запаса на сборы. Россиян пытаются успокоить, что это плановые мероприятия по усовершенствованию боевой выучки резервистов.