У РФ на баках для сміття ліплять рекламу військової служби

Реклама на контейнері для сміття. Фото: соцмережі

Путінські пропагандисти не перестають вигадувати більш нові "креативні" ходи, аби заманити щонайбільше росіян на війну проти України. Ліплять рекламу будь-де.

Про це повідомляє видання "Інформаційний спротив".

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Зазначається, що рекламні листівки можна побачити на вулицях, крамницях, транспорті і, навіть, в дитячих садочках.

У Москві місцеві мешканці днями побачили листівки служби в армії на контейнерах для роздільного збирання відходів.

Реклама на контейнері для сміття. Фото: соцмережі

Варто зауважити, що саме розміщення реклами військової служби на сміттєвих контейнерах є дуже символічним.

Самі москвичі кепкують, що ці листівки скоро опиняться в контейнері для сміття, але головне, щоб у правильному — для паперу.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори. Росіян намагаються заспокоїти, що це планові заходи з удосконалення бойового вишколу резервістів, який проводиться щороку.