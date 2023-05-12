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У РФ на баках для сміття ліплять рекламу військової служби

12 травня 2023 05:48
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У РФ на баках для сміття ліплять рекламу військової служби
Реклама на контейнері для сміття. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Путінські пропагандисти не перестають вигадувати більш нові "креативні" ходи, аби заманити щонайбільше росіян на війну проти України. Ліплять рекламу будь-де. 

Про це повідомляє видання "Інформаційний спротив".

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Зазначається, що рекламні листівки можна побачити на вулицях, крамницях, транспорті і, навіть, в дитячих садочках. 

У Москві місцеві мешканці днями побачили листівки служби в армії на контейнерах для роздільного збирання відходів.

Реклама на контейнері для сміття. Фото: соцмережі

Варто зауважити, що саме розміщення реклами військової служби на сміттєвих контейнерах є дуже символічним.

Самі москвичі кепкують, що ці листівки скоро опиняться в контейнері для сміття, але головне, щоб у правильному — для паперу.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори. Росіян намагаються заспокоїти, що це планові заходи з удосконалення бойового вишколу резервістів, який проводиться щороку. 

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