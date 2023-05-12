У РФ на баках для сміття ліплять рекламу військової служби
Путінські пропагандисти не перестають вигадувати більш нові "креативні" ходи, аби заманити щонайбільше росіян на війну проти України. Ліплять рекламу будь-де.
Про це повідомляє видання "Інформаційний спротив".
Зазначається, що рекламні листівки можна побачити на вулицях, крамницях, транспорті і, навіть, в дитячих садочках.
У Москві місцеві мешканці днями побачили листівки служби в армії на контейнерах для роздільного збирання відходів.
Варто зауважити, що саме розміщення реклами військової служби на сміттєвих контейнерах є дуже символічним.
Самі москвичі кепкують, що ці листівки скоро опиняться в контейнері для сміття, але головне, щоб у правильному — для паперу.
Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори. Росіян намагаються заспокоїти, що це планові заходи з удосконалення бойового вишколу резервістів, який проводиться щороку.