В РФ назвали количество людей, погибших на оккупированной Херсонщине из-за подрыва ГЭС

Разрушенная Каховская ГЭС. Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

В России назвали количество людей, погибших на временно оккупированной территории Херсонской области в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщают росСМИ.

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Жертвами катастрофы на временно оккупированной Херсонщине стали 48 человек.

"Количество погибших в результате катастрофы на Каховской ГЭС возросло до 48", — говорится в сообщении.

Пост "РИА-Новости". Фото: скриншот

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что американская аэрокосмическая компания MAXAR опубликовала новые фотографии разрушенной Каховской ГЭС, которую подорвали российские оккупанты. На снимках можно увидеть остатки ГЭС.