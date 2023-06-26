У РФ назвали кількість людей, які загинули на окупованій Херсонщині через підрив ГЕС

Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

У Росії назвали кількість людей, які загинули на тимчасово окупованій території Херсонської області внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Жертвами катастрофи на тимчасово окупованій Херсонщині стали 48 людей.

"Кількість загиблих унаслідок катастрофи на Каховській ГЕС зросла до 48", — йдеться у повідомленні.

Допис "РИА-Новости". Фото: скриншот

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що американська аерокосмічна компанія MAXAR опублікувала нові світлини зруйнованої Каховської ГЕС, яку підірвали російські окупанти. На знімках можна побачити залишки від ГЕС.